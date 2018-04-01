"Хьюстон" впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НБА (результаты всех матчей дня)

Состоялись очередные поединки регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. После поражения "Торонто" от "Бостона", "Хьюстон" с соотношением побед и поражений 62-14 гарантировал себе первое место в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации, а также преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную серию.

Это первая победа "Хьюстона" в регулярном чемпионате за 50-летнюю историю организации, сообщает официальный сайт соревнований.

Вашингтон – Шарлотт 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)

Вашингтон: Портер (26 + 11 подборов), Бил (22), Уолл (15 + 14 передач), Гортат (9 + 8 подборов), М-ф Моррис (3) – старт; Скотт (15), Убре (9), Саторански (6), Маинми (2), Сешнс (0), Микс (0).

Шарлотт: Ховард (22 + 13 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Марв. Уильямс (10), Уокер (7), Батюм (6 + 7 передач) – старт; Монк (17), Эрнангомес (11 + 9 подборов), Камински (6), Бэйкон (4), Стоун (0), Грэм (0).

Нью-Йорк – Детройт 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)

Нью-Йорк: Бизли (32), Берк (18 + 15 передач), Хардуэй (18), Уильямс (11), О'Куинн (8 + 15 подборов) – старт; Дотсон (7), Томас (6), Мудиай (4), Корнет (3), Хикс (2).

Детройт: Драммонд (22 + 17 подборов), Толливер (17), Джексон (17), Буллок (16), Джонсон (10) – старт; Элленсон (9), Эннис (9), Смит (8 + 6 передач), Кеннард (5), Морлэнд (2 + 6 подборов).

Бостон – Торонто 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)

Бостон: Тейтум (24 + 6 подборов), Розир (21 + 7 передач), Хорфорд (14), Бэйнс (12), Браун (4) – старт; Моррис (25 + 9 подборов), Монро (6 + 7 подборов), Надер (2), Оджелей (2), Аллен (0), Сайлас (0), Берд (0).

Торонто: ДеРозан (32 + 7 подборов + 7 передач), Ибака (15 + 10 подборов), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Лаури (11 + 9 передач), Майлз (3), Сиакам (2), Райт (2), Пауэлл (2).

Майами – Бруклин 109:110 OT (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)

Майами: Дж. Джонсон (18 + 6 подборов), Драгич (18 + 8 подборов), Уайтсайд (14 + 6 подборов), Ричардсон (13 + 7 подборов), Т. Джонсон (6) – старт; Олиник (16 + 8 подборов), Уэйд (13), Уинслоу (11 + 7 подборов), Эллингтон (0).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (20 + 14 подборов), Аллен (12), Крэбб (10), Кэролл (2), Расселл (0) – старт; ЛеВерт (19 + 12 подборов + 8 передач), Харрис (13), Эйси (13), Динуидди (12 + 12 передач), Каннингем (9).

Сакраменто – Голден Стэйт 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)

Сакраменто: Фокс (15 + 8 передач), Богданович (12), Коули-Стайн (12 + 8 подборов), Лабиссьер (8 + 6 подборов), Джексон (4) – старт; Хилд (19), Кули (7 + 7 подборов), Кабокло (7), Мэйсон (7), Картер (4), Сэмпсон (1).

Голден Стэйт: Дюрант (27 + 10 подборов), Томпсон (25), Кук (10), Грин (8 + 9 подборов + 7 передач), Макни (7) – старт; Уэст (8), Луни (7 + 7 подборов), Маккоу (7), Янг (6), Ливингстон (3), Белл (2), Джонс (2).