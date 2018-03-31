"Николаев" во второй раз победил "Будивельник" и вышел в полуфинал баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 53:50.

В субботу состоялись вторые матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, где "Николаев" сотворил вторую сенсацию подряд, обыграв "Будивельник" и вышел в полуфинал соревнований.

Игра завершилась со счетом 53:50, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели равную первую четверть, которая завершилась при символическом 2-очковом преимуществе киевлян. Хозяева реализовали лишь 23% бросков с игры в первой десятиминутке, гости в свою очередь атаковали лучше, но проигрывали борьбу на щитах. Отдельно стоит отметить Генри Дугата, который принес своей команде 8 очков еще в первой четверти. Однако во втором отрезке первой половины встречи «корабелы» сумели прибавить в защите, позволив киевлянам набрать лишь 13 очков за четверть. Уступая по ходу большей части первой половины матча, "Николаев" благодаря точным броскам Жуковского и Кушнирова получил 1 очко преимущества перед большим перерывом.

Ровно пять с половиной минут не могли николаевцы отметиться результативной атакой в третьей четверти. "Будивельник" за это время смог создать небольшой задел, который корабелы быстро нивелировали. Однако последнее слово в десятиминутке осталось за киевлянами, а именно за Генри Дугатом, который благодаря индивидуальным действиям помог гостям получить 6 очков преимущества перед заключительным отрезком игры. Главной проблемой для команды Владимира Коваля стали 4 персональных фола Мисяца и Крутоуса, которые оказались на фол-трабл еще в третьей четверти.

В этом матче все решалось в концовке. Носков точным дальним сравнял счет за 5 минут до финальной сирены, а через минуту Онуфриев вывел хозяев вперед. Дроздов ответил точным броском из-под кольца уже в следующей атаке. За полторы минуты до конца матча два точных броска с линии реализовал Носков, после чего "Будивельник", проведя затяжную атаку набрать очков так и не сумел. Носков снова вернулся на линию и на этот раз реализовал лишь 1 из 2 бросков, которые пробивались после тактического фола киевлян. У гостей было 9 секунд на то, чтобы перевести игру в овертайм, но бросок Генри Дугата из-за дуги оказался неточным.

"Николаев" вырвал победу во втором матче серии и сенсационно всухую победил действующего чемпиона Украины в первом раунде плей-офф. Команда Владимира Поляха — в полуфинале Суперлиги.

Также в полуфинал по итогам сегодняшних матчей вышли "Химик" (Южный, Одесская область) и "Черкасские Мавпы".

Николаев - Будивельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)

Николаев: Носков 15, Онуфриев 13 + 8 подборов + 3 блок-шота + 3 перехвата, Кушниров 9 + 9 подборов, Тонченко 5 + 5 подборов - 5 потерь, Иванов 2 - старт, Мусиенко 3, Аникиенко 2, Жуковский 2, Попов 2

Строитель: Дугат 17 + 6 подборов + 3 передачи, Отверченко 13, Анисимов 6 + 8 подборов - 6 потерь, Крутоус 4, Месяц 2 - старт, Дроздов 4 + 8 подборов + 4 перехвата, Зотов 2, Сандул 2 + 5 подборов

Счет в серии - 2:0

БИПА-Одесса - Химик 86:96 (23:16, 17:23, 23:23, 23:23)

БИПА-Одесса: Ефіанаї 26 + 8 подборов + 3 передачи, Блаус 14 + 5 подборов, Артамонов 9 + 7 передач + 5 подборов + 2 перехвата, Ноффле 7 + 6 передач, Тищенко 6 - старт, Кривцов 12 + 6 подборов, Луценко 10 + 4 подбора + 3 передачи, Прокопенко 2 + 3 передачи

Химик: Колтер 24 + 9 передач + 5 подборов, Еріанс 14 + 6 подборов - 3 потери, Павлов 13, Антипов 11, Марченко 0 - старт, Петров 14 + 10 подборов + 7 передач + 3 блок-шота - 3 потери, Сидоров 10, Рябчук 8, Мальчевский 2

Счет в серии - 0:2

Авантаж-Политехник - Черкасские Мавпы - 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)

БК “Авантаж-Политехник”: Вуйович – 17оч, 7пб; Йованович – 15оч, пб.

БК “Черкасские Мавпы”: Кольченко – 22оч, 4рп; Кобец – 18оч, 6пб, 4 рп.

Счет в серии - 0:2.