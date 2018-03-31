"Финикс" без украинца Лэня проиграл "Хьюстону" с разницей в 1 очко в матче НБА, ЛеБрон установил новый рекорд лиги

Игра завершилась со счетом 103:104.

В ночь на субботу в Нацональной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня с минимальной разницей уступил "Хьюстон Рокетс".

Матч завершился со счетом 103:104, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь отсутствовал в заявке своей команды на этот матч.

В другом матче дня форвард "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс установил очередной для себя рекорд НБА. Благодаря 27 очкам, которые он набрал в матче против "Нового Орлеана", он добрался до показателя в 867 игр подряд с набором как минимум 10 очков.

Тем самым ЛеБрон опередил показатель Майкла Джордана, у которого было 866 подобных встреч.

НБА. Регулярный чемпионат.

30 марта.

Орландо – Чикаго 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

Орландо: Гордон (18 + 7 подборов), Огастин (15 + 7 подборов), Вучевич (12 + 14 подборов), Первис (5), Айзек (4) – старт; Мак (9), Артис (8), Хезонья (5), Берч (4), Бийомбо (2).

Чикаго: Маркканен (13 + 8 подборов), Пэйн (11 + 6 передач), Холидэй (8), Фелисио (8 + 16 подборов), Нваба (3) – старт; Килпатрик (13), Вонле (8 + 11 подборов), Арчидиаконо (8), Портис (7), Валентайн (6), Грант (5).

Атланта – Филадельфия 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)

Атланта: Ли (20), Тэйлор (12 + 7 передач), Принс (12), Дедмон (11 + 15 подборов), Коллинз (5 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Дорси (10), Уайт (9 + 6 подборов), Пламли (7 + 12 подборов), Мускала (5).

Филадельфия: Редик (19), Симмонс (13 + 12 подборов + 11 передач), Ковингтон (10), Шарич (6), Джонсон (0 + 11 подборов) – старт; Ильясова (21 + 16 подборов), Белинелли (11 + 6 передач), Фульц (10), Холмс (7), Макконнелл (4), Коркмаз (0).

Оклахома-Сити – Денвер 125:126 OT (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)

Оклахома: Уэстбрук (33 + 9 подборов + 13 передач), Энтони (23 + 9 подборов), Джордж (13 + 6 подборов), Брюэр (10 + 6 подборов), Адамс (10 + 6 подборов) – старт; Грант (16), Паттерсон (9), Абринес (6), Фелтон (5), Фернюсон (3).

Денвер: Миллсэп (36 + 9 подборов), Йокич (23 + 16 подборов + 6 передач), Бартон (18 + 7 подборов), Мюррей (15 + 5 потерь), Чендлер (2 + 7 подборов) – старт; Харрис (12), Пламли (9 + 6 подборов), Лайлс (6), Крэйг (5).

Хьюстон – Финикс 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

Хьюстон: Харден (28 + 8 подборов + 10 передач), Такер (18), Грин (15), Ариза (9), Капела (6 + 8 подборов) – старт; Джонсон (16 + 6 подборов), Мба а Муте (7), Ардерсон (3), Блэк (2).

Финикс: Джексон (27 + 6 подборов + 5 потерь), Дэниэлс (23), Юлис (16 + 6 подборов + 12 передач + 5 потерь), Крисс (12 + 11 подборов), Бендер (7) – старт; Уильямс (7), Харрисон (6), Хаус (5 + 8 подборов), Питерс (0).

Кливленд – Новый Орлеан 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)

Кливленд: Джеймс (27 + 9 подборов + 11 передач), Худ (16), Лав (8 + 8 подборов), Хилл (8), Нэнс (5) – старт; Кларксон (23), Смит (8), Кальдерон (5), Томпсон (4 + 14 подборов), Грин (3).

Новый Орлеан: Холидэй (25 + 6 подборов + 6 потерь), Дэвис (16 + 8 подборов), Рондо (7 + 8 передач), Мур (3), Окафор (2) – старт; Миротич (20 + 7 подборов), Миллер (11), Хилл (7), Кларк (7), Диаолло (4).

Даллас – Миннесота 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

Даллас: Барнс (19), Смит (17 + 7 передач), Новицки (7 + 6 подборов), Пауэлл (6 + 7 подборов), Финни=-Смит (5) – старт; Феррел (14), Клебер (10 + 6 подборов + 4 блок-шота), Макдермотт (8), Ноэл (4 + 12 подборов), Харрисон (2).

Миннесота: Таунс (21 + 20 подборов), Тиг (14), Гибсон (12 + 6 подборов), Уиггинс (8), Бьелица (6) – старт; Кроуфорд (24), Джонс (8), Дженг (0).

Юта – Мемфис 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

Юта: Митчелл (22), Инглс (17 + 10 передач), О'Нил (13 + 6 подборов), Фэйворс (10 + 6 подборов + 4 блок-шота), Гобер (9 + 10 подборов) – старт; Экзам (21), Жеребко (8), Краудер (5), Беркс (2).

Мемфис: Газоль (28), Брукс (10), Симмонс (6), Мартин (6), Грин (2 + 6 подборов) – старт; Брукс (24), Селден (8), Маклемор (8), Рэбб (4), Тиг (1), Дэвис (0).

Портленд – Клипперс 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)

Портленд: Нуркич (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Лиллард (17 + 7 подборов + 11 передач), Макколлум (13), Тернер (12), Амину (7 + 11 подборов) – старт; Коллинз (15), Напьер (8), Коннотон (6), Дэвис (4 + 8 подборов), Свэниган (2), Болдуин (0), Лэйман (0).

Клипперс: Уоллес (12), Харрис (12), Галлинари (11), Джордан (10 + 14 подборов), Риверс (3) – старт; Уильямс (23), Марьянович (10 + 9 подборов), Джонсон (3), Деккер (3), Торнвелл (0), Уильямс (0).

Лейкерс – Милуоки 122:124 OT (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)

Лейкерс: Кузма (27 + 12 подборов + 6 передач), Лопес (20), Рэндл (18 + 10 подборов), Ингрэм (12 + 6 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Зубац (16), Харт (13 + 13 подборов), Карусо (6 + 6 передач), Эннис (4), Фрай (0).

Милуоки: Бледсоу (29 + 6 передач), Миддлтон (28), Адетокумбо (27 + 16 подборов), Снелл (8), Зеллер (2 + 3 блок-шота) – старт; Паркер (8), Мухаммад (8), Дженнингс (2), Браун (2), Терри (0), Пламли (0).