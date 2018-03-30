Победитель регулярного чемпионата "Днепр" не без проблем одолел последнюю команду Суперлиги

Первый матч четвертьфинала завершился со счетом 85:82.

Безоговорочный лидер регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги "Днепр" вырвал победу в первом матче четвертьфинала у последней команды турнирной таблицы "Запорожье-ZOG".

Матч завершился со счетом 85:82, сообщает официальный сайт соревнований.

Начало встречи оправдало ожидания, в которых не предусматривалось особых проблем в поединке фаворита сезона с аутсайдером. Несмотря на попытки сопротивления от гостей, хозяева уверенно набирали очки. Запорожцы не позволили днепрянам традиционный мощный стартовый рывок, и все же отпустили на 8 очков вперед по итогам четверти.

Ожидаемого продолжения во второй 10-минутке не получилось. Уже в начале Кожемякин ответил трехочковым на результативный прорыв Тимофеенко. Впоследствии тот же Кожемякин вторым трехочковым компенсировал аналогичную атаку Закурдаєва. Хозяева слишком расслабились, чем сумели воспользоваться соперники. Защита Днепра не всегда справлялся с выпадами гостей, те постепенно сократили отставание до двух очков. На перерыв команды ушли при небольшом преимуществе в 5 очков в пользу главного фаворита чемпионата. При этом запорожцы чуть более метко бросали (16:15) и лучше подбирали (21:20).

Такой поворот совсем не устраивал хозяев. То же с возобновлением игры они значительно усилили давление. Активность Глебова, Шунделя и Ревзина принесли рывок 7:0. Впоследствии Мішула выстрелил из-за дуги. И постепенно пыл Днепра сошел на нет. Вновь увеличилось количество ошибок в атаке и защите. То же запорожцы снова постепенно сократили отставание. С 16-ти очков оно уменьшилось лишь до трех до заключительной четверти.

Гости почувствовали возможность вырвать важнейшую гостевую победу, то же продолжали стараться выжимать максимум из возможного. Днепр же продолжал облегчать задачу сопернику. Мощного лидерского финиша сделать не удалось. Днепр хватило сил оторваться лишь на 8 очков с начала четвертой четверти. Зато гости вновь прибавили и постепенно отставание снова было почти преодолено. Прорыв Анисимова за почти минуту до конца основного игрового времени приблизил Запорожье на расстояние всего двух очков. Фаны Днепра в зале заволновались, и все же удержать победный счет удалось.

Аутсайдер дал достойный бой фавориту на его площадке и добавил немало тем для размышлений.

Второй матч серии до двух побед соперники сыграют 1 апреля в Запорожье.