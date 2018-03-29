"Будивельник" сенсационно проиграл первый матч четвертьфинала плей-офф баскетбольной Суперлиги

Киевляне уступили на своей площадке "Николаеву".

В чемпионате Украины по баскетболу среди команд Суперлиги в четверг состоялись первые матчи плей-офф - 1/4 финала, в центральном из которых "Будивельник" уступил "Николаеву".

Игра завершилась со счетом 63:82, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды начали матч в равной борьбе. Хозяева пытались реализовать свое преимущество на щитах, что не помешало Кушнирову - представителю символической сборной регулярного чемпионата - уже за первую четверть отличиться 9 очками. Николаевцы играли более широкой ротацией, однако скамейка лучше работала у киевлян, которые выиграли первую четверть с преимуществом в три очка.

Казалось бы, подопечные Владимира Коваля продолжат контролировать ход матча и во второй десятиминутке, однако «корабелы» сумели перехватить инициативу благодаря рывку. 8 очков подряд в исполнении Тонченко позволили команде Владимира Поляха вырваться в лидеры по итогам первой половины матча.

На удивление присутствующих в Мередіані болельщиков Строителя, их команда провела в роли догоняющей стороны всю третью четверть. Николаев провел хороший отрезок в защите и при этом продолжил атаковать на том же уровне, что и во второй десятиминутке. Одним из главных защитных достижений гостей в этом матче стала игра против Дугата, который после трех четвертей набрал лишь 6 очков при 5 потерях в пассиве.

"Николаев" не только продолжил в том же духе, но и существенно развил преимущество в заключительной четверти. У Строителя ничего не клеилось в атаке, в то время как гости продолжали исправно набирать очки. Ни тайм-ауты Кузнеца, ни запоздалые трехочковые Крутоуса и Отверченко не сумели изменить ход матча.

Николаев в течение більшох части матча действовал более агрессивно, быстро и был более мотивированным, благодаря чему одержал уверенную выездную победу в первом матче четвертьфинального раунда. Второй матч серии до двух побед команды проведут в Николаеве в субботу, 31 марта.

Будивельник – Николаев 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)

Будивельник: Крутоус 13 + 3 передачи – 2 потери, Отверченко 10, Дугат 6 + 4 подбора + 4 перехвата – 6 потерь, Дроздов 2, Сандул 2 – старт, Анисимов 14 + 7 подборов + 3 передачи, Зотов 9 + 4 подбора, Месяц 7 + 3 передачи), Винтоняк 0, Дзюба 0

Николаев: Кушниров 22, Тонченко 18 + 5 передач - 3 потери, Онуфриев 12 + 9 подборов + 4 перехвата, Носков 10 + 4 передачи + 4 подбора + 4 перехвата – 5 потерь, Иванов 0 – старт, Попов 13 + 5 передач + 3 подбора + 2 перехвата – 5 потерь, Аникиенко 5, Мусиенко 2, Хохоник 0, Давидюк 0, Бобров 0

Счет в серии - 0:1.

Черкасские Обезьяны – Авантаж-Политехник (Харьков) – 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)

Черкасские Обезьяны: Кольченко, Липовцев, Ткаченко, Бояркин, Дэвис; Конате, Кобец, Скапінцев, Беллфилд.

Авантаж-Политехник": Рочняк, Савченко, Барнс, Вуйович, Йованович; Козлов, Рудаков, Кузнецов, Чугунов, Колотилов.

Счет в серии - 1:0.

Химик – БИПА-Одесса 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)

Химик: Антипов 15 + 7 подборов, Павлов 8 + 7 подборов + 2 блок-шота, Марченко 5, Колтер 5 + 3 передачи – 3 потери, Еріанс 0 – старт, Петров 15 + 7 подборов + 3 передачи – 3 потери, Мальчевский 14, Рябчук 9, Сидоров 9 + 4 передачи

БИПА-Одесса: Ефіанаї 14 + 5 передач + 3 перехвата – 2 потери, Артамонов 11 + 5 передач + 5 подборов, Луценко 11 + 5 подборов + 4 перехвата, Кривцов 10, Тищенко 2 – старт, Блаус 14 + 6 подборов, Беликов 4, Прокопенко 3

Счет в серии - 1:0.