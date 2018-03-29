"Юта" проиграла "Бостону", "Финикс" без украинца Леня уступил "Клипперс" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные поединки регулярного чемпионата. "Финикс" украинца Алексея Леня уступил "Лос-Анджелес Клипперс", при этом сам украинский центровой не принял участия в матче из-за травмы.

Орландо – Бруклин 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)

Орландо: Вучевич (24 + 15 подборов + 5 передач), Хезонья (23 + 7 подборов), Гордон (15), Огастин (14), Первис (2) – старт; Мак (13 + 6 передач; Берч (6 + 7 подборов), Бийомбо (5), Артис (2), Аффлало (0).

Бруклин: Расселл (16 + 5 подборов + 12 передач), Аллен (15 + 8 подборов), Кэрролл (14 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Крэбб (13) – старт; ЛеВерт (16 + 6 передач), Харрис (14), Каннингем (6 + 5 подборов), Динуидди (3).

Шарлотт – Кливленд 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)

Шарлотт: Уокер (21), Ховард (19 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (11), Уильямс (6 + 5 подборов), Батюм (6 + 5 передач) – старт; Камински (16 + 5 подборов), Лэмб (11), Монк (7), Бэйкон (6 + 7 подборов), Грэм (2), Эрнангомес (0).

Кливленд: Джеймс (41 + 10 подборов + 8 передач), Грин (18), Худ (13 + 5 подборов), Хилл (9), Томпсон (2) – старт; Смит (19 + 5 подборов), Кларксон (5), Нэнс-младший (4 + 9 подборов), Кальдерон (4), Осман (3), Холланд (0), Перрантес (0), Жижич (0).

Филадельфия – Нью-Йорк 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)

Филадельфия: Шарич (26 + 14 подборов + 5 передач), Редик (21 + 6 подборов + 5 передач), Ковингтон (17), Симмонс (13 + 8 подборов + 10 передач), Эмбиид (5) – старт; Холмс (15 + 7 подборов), Белинелли (14), Ильясова (4 + 8 подборов), Фульц (3 + 5 подборов + 7 передач), Макконнелл (0).

Нью-Йорк: Бизли (22 + 8 подборов), Берк (18 + 6 передач), Кантер (17 + 14 подборов), Хардуэй-младший (9), Томас (3) – старт; Мудиай (22), Уильямс (5), Ниликина (3 + 6 подборов), Корнет (2), Хикс (0).

Мемфис – Портленд 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)

Мемфис: Диллон Брукс (18 + 6 подборов), Газоль (8 + 6 передач), Чалмерс (8), Мартин (7 + 14 подборов), Грин (6 + 8 подборов) – старт; Маршон Брукс (21), Парсонс (15), Селден (10), Cиммонс (8), Дэвис (7 + 6 подборов).

Портленд: Макколлум (42 + 5 передач), Нуркич (12 + 8 подборов), Напьер (8), Амину (5 + 6 подборов), Тернер (5) – старт; Болдуин (15), Коллинз (10), Дэвис (3 + 6 подборов), Коннотон (3).

Миннесота – Атланта 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)

Миннесота: Таунс (56 + 15 подборов), Уиггинс (17), Бьелица (14 + 6 подборов), Тиг (11 + 8 передач), Гибсон (7 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (9 + 6 подборов), Джонс (2 + 9 передач).

Атланта: Принс (21 + 7 передач + 7 потерь), Тэйлор (20 + 8 передач), Дедмон (13 + 12 подборов), Коллинз (10 + 5 подборов), Ли (8 + 5 передач) – старт; Мускала (24), Кавано (10 + 6 подборов), Дорси (5), Мэджетт (3 + 5 передач), Эндрю Уайт III (0).

Юта – Бостон 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)

Юта: Митчелл (22 + 6 передач), Рубио (14 + 8 подборов + 10 передач), Инглс (11 + 6 подборов + 5 передач), Гобер (10 + 11 подборов), Фэйворс (8 + 5 подборов) – старт; Краудер (16), Экзам (8), Жеребко (3 + 7 подборов), О'Нил (2).

Бостон: Браун (21 + 5 подборов), Тейтум (16), Розир (13 + 7 подборов), Бэйнс (13 + 6 подборов), Ябуселе (3) – старт; Ларкин (10 + 9 подборов), Монро (8 + 8 подборов), Оджелей (7), Надер (6).

Финикс – Клипперс 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)

Финикс: Юлис (23), Джексон (18 + 5 передач), Дэниэлс (15), Крисс (12 + 13 подборов), Бендер (2) – старт; Харрисон (17), Рид (5), Питерс (5), Уильямс (2 + 5 подборов), Дадли (0), Хаус (0).

Клипперс: Харрис (27), Риверс (18 + 8 передач), Джордан (13 + 15 подборов), Уоллес (12 + 7 подборов), Джонсон (0) – старт; Лу Уильямс (13), Харрелл (10 + 6 подборов), Си Джей Уильямс (9), Торнвелл (7 + 5 подборов), Деккер (2 + 5 подборов), Марьянович (0).

Лейкерс – Даллас 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)

Лейкерс: Лопес (22 + 7 подборов), Рэндл (20 + 10 подборов), Ингрэм (13 + 6 подборов), Болл (8 + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (7 + 9 подборов) – старт; Кузма (18), Эннис (5), Уиэр (5), Карусо (5), Зубац (0).

Даллас: Барнс (17), Смит (14 + 8 передач), Новицки (13 + 7 подборов), Финни-Смит (7), Пауэлл (6 + 5 подборов) – старт; Феррел (12), Клебер (7 + 5 подборов), Ноэл (5 + 6 подборов), Макдермотт (4), Мотли (3), Джонс (3), Коллинсуорт (2), Харрисон (0).