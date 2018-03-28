"Вашингтон" победил "Сан-Антонио" в центральном матче дня НБА

Игра закончилась со счетом 116:110.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей регулярного чемпионата в центральном из которых "Вашингтон Уизардс" обыграл "Сан-Антонио Сперс".

Игра завершилась со счетом 116:110, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результаттивным игроком матча оказался Маркифф Моррис из "Вашингтона", на счету которого 15 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 марта.

Вашингтон – Сан-Антонио 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

Вашингтон: Моррис (15), Портер (14), Гортат (12 + 8 подборов), Бил (7 + 6 передач), Саторански (7 + 8 подборов) – старт; Микс (13), Скотт (11 + 7 подборов), Сешнс (12 + 6 передач), Убре (12 + 9 подборов), Скотт (11 + 7 подборов), Маинми (8), Смит (4), Фрэйзер (1).

Сан-Антонио: Олдридж (13), Миллс (11 + 6 передач), Грин (8), Андерсон (7), Мюррей (6) – старт; Форбс (12 + 6 передач), Газоль (10 + 6 подборов), Ловернь (9), Бертанс (8), Гэй (8), Паркер (7), Пол (4), Джинобили (3).

Торонто – Денвер 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

Торонто: Валанчюнас (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), ДеРозан (15 + 8 передач), Ибака (13 + 6 подборов + 4 блок-шота), Лаури (11 + 5 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Ануноби (7) – старт; ВанВлит (15), Пелтль (12 + 8 подборов), Сиакам (12 + 6 передач), Райт (6), Майлз (5), Пауэлл (3), Ногейра (0).

Денвер: Йокич (29 + 16 подборов + 8 передач), Миллсэп (20), Мюррей (15), Бартон (10), Чендлер (7) – старт; Лайлс (13), Харрис (7), Пламли (6), Крэйг (3).

Хьюстон – Чикаго 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

Хьюстон: Гордон (31), Ариза (21 + 6 подборов), Пол (13 + 10 передач), Нене (10 + 7 подборов), Такер (9 + 8 подборов) – старт; Грин (14 + 7 подборов), Джонсон (10), Блэк (7), Андерсон (3), Хантер (0), Чжоу (0).

Чикаго: Маркканен (22 + 5 потерь), Нваба (6 + 6 подборов), Холидэй (5), Пэйн (2 + 8 подборов), Фелисио (0) – старт; Валентайн (12), Килпатрик (12), Вонле (10 + 12 подборов), Портис (11 + 8 подборов), Грант (4), Ардиаконо (2).

Майами – Кливленд 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

Майами: Ричардсон (15 + 7 подборов), Дж. Джонсон (15 + 9 подборов + 3 блок-шота), Драгич (10), Мики (7), Т. Джонсон (7) – старт; Олиник (19), Уэйд (12 + 4 блок-шота), Уинслоу (7 + 9 подборов), Эллингтон (6), Джонс (0), Макгрудер (0), Бэббит (0).

Кливленд: Джеймс (18 + 6 подборов + 7 передач), Кальдерон (11), Грин (5), Хилл (4), Лав (1) – старт; Худ (15), Кларксон (11), Томпсон (6 + 13 подборов), Нэнс (4 + 10 подборов), Смит (2), Жижич (2), Холланд (0), Перрантес (0).

Новый Орлеан – Портленд 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

Новый Орлеан: Дэвис (36 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Холидэй (21 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Мур (11 + 7 передач), Кларк (8), Окафор (6 + 9 подборов) – старт; Хилл (9), Миллер (5), Диалло (5 + 7 подборов), Миротич (2), Дрю (0).

Портленд: Лиллард (41 + 9 подборов + 6 передач), Нуркич (21 + 10 подборов), Тернер (14 + 6 подборов), Амину (10 + 10 подборов), Макколлум (7) – старт; Напьер (8), Дэвис (4), Коллинз (2),Коннотон (0), Ленард (0).

Сакраменто – Даллас 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)

Сакраменто: Лабиссьер (19 + 8 подборов), Коули-Стайн (13 + 6 подборов), Богданович (10), Джексон (10 + 8 подборов), Фокс (5 + 6 передач) – старт; Куфос (15 + 7 подборов), Хилд (14), Куфос (8 + 6 подборов), Кабокло (3), Картер (0), Сэмпсон (0).

Даллас: Барнс (20 + 6 передач), Смит (19 + 6 передач + 5 потерь), Харрисон (10), Клебер (6 + 9 подборов), Новицки (5 + 8 подборов) – старт; Макдермотт (10), Феррел (9), Межри (6), Коллинсуорт (3), Джонс (0).

Клипперс – Милуоки 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

Клипперс: Харрис (19), Теодосич (13), Риверс (13), Джордан (12 + 16 подборов), Джонсон (9) – старт; Уильямс (16 + 7 потерь), Торнвел (6), Харрелл (6), Марьянович (5), Деккер (4), Уоллес (2 + 6 подборов), Эванс (0).

Милуоки: Адетокумбо (26 + 9 подборов + 7 передач), Миддлтон (22 + 7 подборов), Бледсоу (14 + 9 подборов + 6 передач), Терри (10), Хенсон (8 + 8 подборов) – старт; Зеллер (8), Мухаммад (4), Снелл (4), Паркер (2), Дженнингс (0), Браун (0).

Голден Стэйт – Индиана 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)

Голдэн Стэйт: Янг (12), Кук (11 + 7 подборов), Маккоу (6), Белл (4 + 7 подборов + 4 блок-шота), Пачулия (4) – старт; Игудала (11), Макги (9 + 8 подборов), Луни (8 + 11 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8), Джонс (0).

Индиана: Оладипо (24 + 6 подборов + 6 передач), Богданович (17), Т. Янг (17 + 10 подборов), Тернер (5), Коллинсон (3) – старт; Сабонис (7 + 6 подборов), Робинсон (7), Стивенсон (6), Джозеф (4), Букер (2).