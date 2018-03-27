Украинец Лень получил травму в игре с "Бостоном", "Лейкерс" установил клубный антирекорд в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

"Лейкерс" уступили "Детройту" в очередном поединке регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, команда из Лос-Анджелеса потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Лейкерс" обновили свой собственный антирекорд. Они не могут выйти в плей-офф уже пятый год подряд.

Отметим, что украинец Алексей Лень, защищающий цвета "Финикса", не сумел закончить встречу, в которой его команда потерпела поражение от "Бостона". В четвертой четверти матча украинец получил травму голеностопа и покинул площадку.

Филадельфия – Денвер 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)

Филадельфия: Шарич (20 + 6 подборов), Эмбиид (20 + 13 подборов), Редик (19), Ковингтон (18 + 6 подборов), Симмонс (7 + 13 подборов + 11 передач) – старт; Белинелли (11), Ильясова (11 + 6 подборов), Фульц (10 + 8 передач), Макконнелл (3), Джонсон (2), Холмс (2), Коркмаз (0).

Денвер: Бартон (25), Мюррей (17), Миллсэп (16 + 9 подборов), Йокич (14 + 7 подборов), Чендлер (8+8 подборов + 7 передач) – старт; Пламли (7 + 3 блок-шота), Харрис (5), Лайлз (4), Эрнангомес (3), Бизли (3), Крэйг (2 + 6 подборов).

Детройт – Лейкерс 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)

Детройт: Джексон (20), Буллок (16), Драммонд (15 + 18 подборов), Гриффин (15), Джонсон (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Толливер (15), Смит (12), Эннис (7), Кеннард (7), Морлэнд (1).

Лейкерс: Рэндл (23 + 11 подборов + 5 потерь), Кузма (20 + 11 подборов), Болл (15 + 8 подборов + 11 передач), Лопес (14 + 9 передач + 5 блок-шотов), Колдуэлл-Поуп (13) – старт; Зубац (7), Эннис (6), Уиэр (4), Фрай (4), Пэйтон (0), Брайант (0).

Шарлотт – Нью-Йорк 137:128 OT (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)

Шарлотт: Уокер (31 + 7 передач), Ховард (23 + 13 подборов + 6 потерь), Уильямс (13), Кидд-Гилкрист (9), Батюм (9) – старт; Лэмб (12 + 6 подборов + 6 передач), Эрнангомес (12), Монк (11), Камински (10), Бэйкон (7).

Нью-Йорк: Берк (42 + 12 передач), Бизли (27 + 8 подборов), Хардуэй (17), Кантер (15 + 13 подборов),Томас (3) – старт; Ниликина (12), Корнет (8), Ли (2), Уильямс (2), Хикс (0).

Миннесота – Мемфис 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)

Миннесота: Тиг (25 + 7 передач), Гибсон (18 + 8 подборов + 3 блок-шота), Уиггинс (18 + 7 подборов), Таунс (15 + 12 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Бьелица (0) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (7), Джонс (0).

Мемфис: Газоль (20 + 10 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Мартин (11), Грин (11 + 11 подборов),Харрисон (11), Брукс (2) – старт; Селден (23), Чалмерс (10), Маклемор (6), Дэвис (4), Парсонс (3), Симмонс (0).

Финикс – Бостон 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)

Финикс: Джексон (23 + 6 подборов), Дэниэлс (18 + 6 подборов), Крисс (13), Бендер (3 + 10 подборов), Пэйтон (0) – старт; Юлис (19 + 8 передач), Лень (8 + 6 подборов + 1 перехват; 14:29 минут), Рид (5), Уильямс (3), Харрисон (2), Дадли (0).

Бостон: Тейтум (23 + 6 подборов), Хорфорд (19 + 9 подборов + 7 передач), Рзир (16 + 7 подборов), Браун (7), Бэйнс (4 + 6 подборов) – старт; Моррис (20), Монро (8), Надер (3), Ларкин (2), Оджелей (0), Берд (0), Ябуселе (0), Аллен (0).