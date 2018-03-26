"Кливленд" обыграл "Бруклин", "Сан-Антонио" уступил "Милуоки" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные поединки НБА. Благодаря победе над "Майами" "Индиана" обеспечила себе участие в плей-офф.

Также победа Индианы вывела в плей-офф "Филадельфию". Таким образом, в Восточной конференции уже заняты пять путевок в плей-офф – ранее участие там себе гарантировали "Торонто", "Бостон" и "Кливленд", сообщает официальный сайт турнира.

Бруклин – Кливленд 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34)

Бруклин: Кэролл (18), Холлис-Джефферсон (15 + 7 подборов ), Рассел (12), Крэбб (5), Аллен (4)- старт; Харрис (30 + 7 подборов), Динуидди (16), ЛеВерт (8 + 7 передач), Каннингем (6).

Кливленд: Джеймс (37 + 10 подборов + 8 передач), Лав (20 + 15 подборов), Хилл (17), Кальдерон (3), Нэнс (2) – старт; Кларксон (18), Худ (16), Смит (4), Томпсон (4 + 10 подборов), Холланд (0).

Милуоки – Сан-Антонио 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28)

Милуоки: Адетокумбо (25 + 10 подборов), Бледсоу (23 + 5 передач), Миддлтон (19 + 7 подборов), Хенсон (10 + 6 подборов), Терри (3) – старт; Паркер (8), Мухаммад (8), Макер (5), Дженнингс (5), Снелл (0), Зеллер (0).

Сан-Антонио: Олдридж (34 + 7 подборов), Грин (13 + 6 подборов), Мюррей (10 + 9 подборов), Андерсон (6 + 6 подборов), Миллс (4) – старт; Газоль (22 + 13 подборов), Гэй (10 + 7 подборов), Паркер (2), Джинобили (2), Форбс (0), Бертанс (0).

Индиана – Майами 113:107 OT (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11)

Индиана: Оладипо (23 + 5 передач + 5 потерь), Таддеус Янг (22 + 9 подборов), Богданович (18 + 8 подборов), Коллисон (12), Тернер (7 + 8 подборов) – старт; Джозеф (9 + 10 подборов + 7 передач), Стивенсон (8), Робинсон-младший (8), Букер (6 + 6 подборов).

Майами: Тайлер Джонсон (19), Джеймс Джонсон (15 + 9 подборов), Адебайо (14 + 5 подборов), Ричардсон (10), Драгич (9 + 6 передач) – старт; Уэйд (13 + 7 передач), Олиник (12 + 9 подборов + 9 передач), Эллингтон (8), Уинслоу (7).

Торонто – Клипперс 106:117 (35:28, 25:25, 20:27, 26:37)

Торонто: Валанчюнас (16 + 10 подборов), Ибака (12 + 8 подборов), Лаури (11 + 6 подборов + 8 передач), ДеРозан (11 + 7 передач), Ануноби (7) – старт; ВанВлит (16), Сиакам (15 + 6 подборов), Майлз (11), Пелтль (5 + 9 подборов), Райт (2).

Клипперс: Харрис (20 + 5 подборов), Теодосич (15), Риверс (11), Джордан (9 + 14 подборов), Джонсон (9) – старт; Лу Уильямс (26 + 7 передач), Харрелл (19 + 6 подборов), Торнвелл (4 + 6 подборов), Марьянович (4), Деккер (0).

Вашингтон – Нью-Йорк 97:101 (21:19, 32:42, 18:16, 26:24)

Вашингтон: Бил (14), Портер (13 + 10 подборов), Моррис (13), Саторански (9 + 10 передач), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (13 + 5 подборов), Сешнс (11), Скотт (8), Маинми (6), Микс (4), Смит (2).

Нью-Йорк: Берк (19), Бизли (12 + 9 подборов), Хардуэй-младший (11), Кантер (10 + 11 подборов), Ниликина (2) – старт; Ли (13), Мудиай (11 + 6 подборов + 7 передач), Уильямс (10), Корнет (10), Томас (3).

Сакраменто – Бостон 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24)

Сакраменто: Коули-Стайн (14 + 6 подборов), Лабиссьер (14 + 5 подборов), Фокс (11), Богданович (4), Джексон (4) – старт; Хилд (21 + 6 подборов), Мэйсон (12), Куфос (8 + 9 подборов), Картер (5).

Бостон: Розир (33 + 5 подборов), Браун (19), Хорфорд (14 + 5 подборов + 8 передач), Тейтум (12 + 7 подборов), Бэйнс (6 + 5 подборов) – старт; Оджелей (9), Ларкин (6), Монро (4 + 8 подборов), Ябуселе (1), Надер (0), Берд (0), Аллен (0).

Оклахома-Сити – Портленд 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 8 подборов + 9 передач), Адамс (18 + 10 подборов), Джордж (16), Энтони (6 + 8 подборов), Брюэр (6) – старт; Грант (17), Фелтон (11), Паттерсон (3), Абринес (3), Фергюсон (2).

Портленд: Макколлум (34), Лиллард (24 + 7 подборов + 5 передач), Нуркич (17 + 12 подборов), Харклесс (16 + 6 подборов), Амину (9 + 7 подборов) – старт; Тернер (2), Дэвис (2), Коллинз (2), Напьер (2), Коннотон (0 + 5 подборов).

Хьюстон – Атланта 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25)

Хьюстон: Гордон (22), Харден (18 + 10 подборов + 15 передач), Ариза (14), Капела (14 + 8 подборов), Такер (12) – старт; Грин (25 + 7 подборов), Джонсон (9), Нене (2), Чжоу (2), Блэк (0), Хантер (0).

Атланта: Принс (28 + 6 подборов), Тэйлор (26), Коллинз (6 + 10 подборов), Дедмон (6 + 7 подборов), Ли (4) – старт; Дорси (16), Мускала (13 + 6 подборов), Мэджет (0), Уайт (0), Кавано (0).

Голден Стэйт – Юта 91:110 (22:18, 25:35, 18:36, 26:21)

Голден Стэйт: Кук (17 + 8 передач), Янг (9), Маккоу (8), Макги (8 + 9 подборов), Луни (6) – старт; Игудала (12), Уэст (9), Пачулия (6), Белл (6), Джонс (6), Ливингстон (4).

Юта: Митчелл (21 + 6 передач), Гобер (17 + 15 подборов), Инглс (14 + 6 подборов + 8 передач), Рубио (11), Фэйворс (10 + 8 подборов) – старт; Краудер (14), Экзам (13), О'Нил (4), Жеребко (2), Ньянг (2), Стоктон (2), Юдо (0), Беркс (0).