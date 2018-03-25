"Днепр" выиграл регулярный чемпионат в баскетбольной Суперлиге

29 марта стартуют четвертьфиналы плей-офф, которые будут проводиться до двух побед одной из команд.

Баскетбольный клуб "Днепр" стал победителем регулярного чемпионата украинской Суперлиги в сезоне-2017/18, который завершился сегодня. После очередной победы в воскресенье, 25 марта, «Днепр» набрал 53 очка и занял первое место в таблице, на второй строчке разметились «Черкасские Мавпы», а киевский «Будивельник» занял 3-е место. 1. «Днепр» – 53 2. «Черкасские Мавпы» – 48 3. «Будивельник» – 47 4. «Химик» – 42 5. «БИПА-Одесса» – 39 6. «Николаев» – 38 7. «Авантаж-Политехник» – 35 8. «Запорожье» – 34 29 марта стартуют четвертьфиналы плей-офф в Суперлиге. Дуэли будут проводиться до двух побед одной из команд. «Днепр» — «Запорожье» «Черкасские Мавпы» — «Политехник» «Будивельник» — «Николаев» «Химик» — БИПА Дуэли полуфиналов и финалов будут проводиться до трех побед. Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Будивельник».

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