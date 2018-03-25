"Днепр" выиграл регулярный чемпионат в баскетбольной Суперлиге

17:29, 25 марта 2018
Баскетбол
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&quot;Днепр&quot; выиграл регулярный чемпионат / fbu.ua

После очередной победы в воскресенье, 25 марта, «Днепр» набрал 53 очка и занял первое место в таблице, на второй строчке разметились «Черкасские Мавпы», а киевский «Будивельник» занял 3-е место.

1. «Днепр» – 53

2. «Черкасские Мавпы» – 48

3. «Будивельник» – 47

4. «Химик» – 42

5. «БИПА-Одесса» – 39

6. «Николаев» – 38

7. «Авантаж-Политехник» – 35

8. «Запорожье» – 34

29 марта стартуют четвертьфиналы плей-офф в Суперлиге. Дуэли будут проводиться до двух побед одной из команд.

«Днепр» — «Запорожье»

«Черкасские Мавпы» — «Политехник»

«Будивельник» — «Николаев»

«Химик» — БИПА

Дуэли полуфиналов и финалов будут проводиться до трех побед.

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Будивельник».

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Теги: #Суперлига баскетбол 2017/18