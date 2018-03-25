"Днепр" выиграл регулярный чемпионат в баскетбольной Суперлиге
17:29, 25 марта 2018Баскетбол
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29 марта стартуют четвертьфиналы плей-офф, которые будут проводиться до двух побед одной из команд.
"Днепр" выиграл регулярный чемпионат / fbu.ua
Баскетбольный клуб "Днепр" стал победителем регулярного чемпионата украинской Суперлиги в сезоне-2017/18, который завершился сегодня.
После очередной победы в воскресенье, 25 марта, «Днепр» набрал 53 очка и занял первое место в таблице, на второй строчке разметились «Черкасские Мавпы», а киевский «Будивельник» занял 3-е место.
1. «Днепр» – 53
2. «Черкасские Мавпы» – 48
3. «Будивельник» – 47
4. «Химик» – 42
5. «БИПА-Одесса» – 39
6. «Николаев» – 38
7. «Авантаж-Политехник» – 35
8. «Запорожье» – 34
29 марта стартуют четвертьфиналы плей-офф в Суперлиге. Дуэли будут проводиться до двух побед одной из команд.
«Днепр» — «Запорожье»
«Черкасские Мавпы» — «Политехник»
«Будивельник» — «Николаев»
«Химик» — БИПА
Дуэли полуфиналов и финалов будут проводиться до трех побед.
Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является «Будивельник».
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