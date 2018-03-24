"Финикс" с украинцем Лэнем разгромно уступил "Кливленду" в матче НБА

Матч закончился со счетом 95:120.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых "Финикс Санз" с украинцем Алексееем Лэнем в составе разгромно уступил "Кливленд Кавалерс".

Матч заверился со счетом 95:120, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь в этом матче набрал 14 очков, сделал 4 подбора, 2 передачи и совершил 1 потерю за 25:06 минут, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

23 марта.

Вашингтон – Денвер 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)

Вашингтон: Бил (24), Моррис (17 + 8 подборов), Портер (13 + 6 подборов) Гортат (11 + 7 подборов), Саторански (7 + 6 передач) – старт; Убре (15), Маинми (8), Сешнс (5), Скотт (0), Микс (0).

Денвер: Йокич (25 + 8 подборов), Мюррей (25 + 6 подборов), Бартон (23 + 7 подборов), Чендлер (8 + 6 подборов), Миллсэп (2) – старт; Крэйг (11), Харрис (10), Пламли (4).

Индиана – Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)

Индиана: Богданович (28), Оладипо (18 + 6 подборов), Янг (16 + 10 подборов), Коллисон (13 + 10 передач), Тернер (7) – старт; Стивенсон (13), Букер (7), Джозеф (5 + 6 передач), Робинсон (2).

Клипперс: Харрис (18), Джордан (14 + 11 подборов), Риверс (10 + 8 передач), Теодосич (10), Джонсон (5) – старт; Уильямс (27 + 10 передач), Харрелл (16), , Деккер (2), Торнвелл (2), Эванс (0).

Нью-Йорк – Миннесота 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)

Нью-Йорк: Хардуэй (39), Кантер (11 + 15 подборов), Бизли (8 + 8 подборов), Ли (3), Мудиай (0) – старт; Берк (15 + 9 передач), Ниликина (13), Корнет (6), О'Куинн (5), Уильмс (4).

Миннесота: Таунс (24 + 13 подборов + 3 блок-шота), Гибсон (18 + 7 подборов), Бьелица (17 + 6 подборов), Уиггинс (17 + 11 подборов), Тиг (10 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (13), Джонс (5), Дженг (4).

Кливленд – Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)

Кливленд: Джеймс (27 + 6 подборов + 9 передач), Лав (20 + 6 подборов), Хилл (7), Грин (5), Кальдерон (4) – старт; Нэнс (15 + 10 подборов), Кларксон (13), Смит (11), Худ (9), Томпсон (4 + 10 подборов), Жижич (4), Перрантес (1), Холланд (0).

Финикс: Дэниэлс (20 + 6 подборов), Крисс (19 + 10 подборов), Джексон (17), Пэйтон (4), Бендер (2) – старт; Лэнь (14 + 4 подборов + 2 передачи + 1 потеря; 25:06 минут), Юлис (11 + 9 передач), Харрисон(6), Дадли (2), Рид (0).

Торонто – Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)

Торонто: Лаури (25 + 10 подборов + 12 передач), Валанчюнас (23 + 8 подборов), ДеРозан (21), Ибака (10), Ануноби (2) – старт; ВанВлит (16 + 6 подборов), Сиакам (11 + 8 подборов), Райт (4), Ногейра (40, Пелтль (0), Пауэлл (0).

Бруклин: Крэбб (18), Расселл (18 + 11 подборов + 13 передач), Холлис-Джефферсон (18 + 7 подборов), Кэролл (14), Аллен (13 + 7 подборов + 3 блок-шота) – старт; Каннингем (10), ЛеВерт (9), Харрис (7), Динуидди (5).

Чикаго – Милуоки 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)

Чикаго: Валентайн (20 + 5 потерь), Пэйн (17 + 6 передач), Фелисио (11 + 11 подборов), Холидэй (11), арканен (9 + 6 подборов) – старт; Портис (16 + 6 подборов), Нваба (10), Грант (9), Вонле (2 + 8 подборов), Арчидиаконо (0).

Милуоки: Миддлтон (16 + 6 передач), Бледсоу (13), Хенсон (11 + 12 подборов), Паркер (6), Браун (2) – старт; Мухаммад (21), Снелл (18), Дженнингс (16), Терри (10), Макер (5).

Оклахома-Сити – Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)

Оклахома: Уэстбрук (29 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Адамс (24 + 12 подборов), Джордж (12), Энтони (6 + 6 подборов), Брюэр (4) – старт; Фелтон (10), Абринес (6), Грант (6), Паттерсон (5), Фернюссон (3).

Майами: Дж. Джонсон (23), Драгич (20), Т. Джонсон (8 + 6 подборов), Ричардсон (4), Адебайо (0 + 7 подборов) – старт; Уинслоу (14 + 6 подборов), Эллингтон (14), Олиник (9), Уэйд (7), Макгрудер (0).

Сан-Антонио – Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)

Сан-Антонио: Олдридж (45 + 9 подборов + 3 блок-шота), Миллс (25), Андерсон (5 + 7 подборов), Грин (5), Мюррей (4) – старт; Джинобили (18), Гэй (15), Газоль (4 + 8 подборов), Бертанс (3), Паркер (0), Форбс (0).

Юта: Митчелл (35), Фэйворс (22 + 8 подборов), Рубио (20 + 9 передач), Инглс (13), Гобер (13 + 8 подборов) – старт; Краудер (8), Экзам (4), Жеребко (3), О'Нилл (2).

Портленд – Бостон 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)

Портленд: Макколлум (26 + 7 подборов), Лиллард (26 + 8 передач), Амину (16 + 10 подборов + 5 перехватов), Нуркич (11 + 7 подборов), Харклесс (8) – старт; Тернер (6), Дэвис (4), Коннотон (3), Коллинз (0).

Бостон: Моррис (30), Розир (16), Тейтум (13 + 6 подборов), Хорворд (11), Бэйнс (9 + 9 подборов) – старт; Монро (10 + 10 подборов), Ларкин (9 + 7 передач), Ябуселе (5), Надер (2), Оджелей (0).

Голден Стэйт – Атланта 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)

Голден Стэйт: Карри (29 + 7 подборов), Янг (24), Белл (12 + 7 подборов), Маккоу (5), Пачулия (2 + 9 подборов) – старт; Кук (13 + 8 подборов + 6 передач), Игудала (5 + 6 передач), Макги (4), Луни (4), Ливингстон (4), Уэст (4).

Атланта: Принс (20), Шредер (16 + 7 подборов), Ли (10 + 8 подборов), Дедмон (9 + 11 подборов), Коллинз (9 + 7 подборов) – старт; Дорси (13), Мускала (11 + 7 подборов), Тэйлор (3 + 6 передач), Уайт (3), Кавано (0).