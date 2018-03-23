"Будивельник" одолел "Химик" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 86:81.

В украинской баскетбольнії Суперлиге завершились матчи предпоследнего тура регулярного чемпионата, в центральном из которых киевский "Будівельник" на своей площадке одолел "Химик" из Южного. Мат завершился со счетом 86:81, сообщает официальный сайт соревнований. Суперлига. Баскетбол. Регулярный чемпионат. Будивельник — Химик 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19) Будивельник: Дугат (22 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 подборов), Дроздов (8 + 6 подборов), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Анисимов (10 + 4 передачи), Винтоняк (6), Месяц (4), Зотов (4 + 5 передач). Химик: Колтер (12 + 6 передач), Сивир (4), Мальчевский (9), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (4) — старт; Эрианс (13), Петров (10 + 13 подборов + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачи). Днепр – Николаев– 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22) Днепр: Вильховецкий, Ревзин, Тимофеенко, Глебов, Мішула; Загреба, Шундель, Закурдаєв, Шевченко, Сизов. Николаев: Иванов, Носков, Тонченко, Онуфриев, Кушниров; Аникиенко, Жуковский, Давидюк, Бобров, Мусиенко, Хохоник, Попов. БК “Черкасские Мавпы” – БК “БИПА-Одесса” – 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15) БК “Черкасские Обезьяны”: Кольченко - 27оч, 4рп, 3пх; Кобец - 16оч, 5пб. БК “БИПА-Одесса”: Беликов - 14оч; Кривцов - 12оч. Авантаж-Политехник – Запорожье-ZOG 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23) Авантаж-Политехник: Козлов 24, Барнс 22 + 6 передач + 4 подбора, Вуйович 9, Йованович 8 + 7 передач – 3 потери, Рочняк 8 + 8 подборов – старт, Колотилов 5, Рудаков 3, Кузнецов 2, Чугунов 0, Савченко 0 Запорожье-ZOG: Щепкин 29, Никитин 18 + 5 подборов, Овдеенко 7 + 7 подборов, Анисимов 7 + 9 подборов, Ткачук 7 + 6 передач + 4 подбора + 2 перехвата – старт, Кожемякин 14 + 8 подборов – 4 потери, Ворнік 5, Теряник 5, Кондраков 4 + 4 передачи), Буц 0

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