"Хьюстон" обыграл "Детройт" в овертайме в центральном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 100:96.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в центральном из которых "Хьюстон Рокетс" обыграли "Детройт Пистонз".

Игра заверилась со счетом 100:96, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер "Хьюстона" Джеймс Харден в этом матче набрал всего 21 очко и не стал лучим бомбардиром своей команды, уступив по личной статистике в 1 балл Эрику Гордону (22).

НБА. Регулярный чемпионат.

22 марта.

Орландо – Филадельфия 98:118 (23:32, 26:38, 16:25, 33:23)

Орландо: Гордон (10 + 11 подборов), Хезонья (9), Айванду (8), Вучевич (7), Огастин (6) – старт; Первис (19), Бийомбо (13 + 6 подборов), Спейтс (10), Аффлало (7), Берч (4 + 5 подборов), Мак (3 + 6 передач), Артис (2).

Филадельфия: Эмбиид (17 + 9 подборов), Ковингтон (15), Редик (12), Шарич (10 + 10 подборов), Симмонс (6 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Ильясова (18), Белинелли (15), Холмс (7 + 5 подборов), Андерсон (5), Макконнелл (4 + 5 подборов + 6 передач), Джексон (4), Коркмаз (3), Джонсон (2).

Шарлотт – Мемфис 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22)

Шарлотт: Уокер (46), Уильямс (15 + 6 подборов), Лэмб (12 + 9 подборов + 6 передач), Эрнангомес (10 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (4 + 7 подборов) – старт; Бэйкон (15 + 5 передач), Камински (14), Пейдж (9), Матианг (8), Монк (4), Грэм (3), Стоун (0).

Мемфис: Эванс (16 + 7 подборов + 6 потерь), Мартин (12 + 8 подборов), Грин (5 + 7 подборов), Брукс (5), Дэвис (4) – старт; Селден (18), Маклемор (7), Симмонс (6), Уэбер (2), Чалмерс (2), Джонсон (2), Рэбб (0).

Хьюстон – Детройт 100:96 OT (21:27, 27:23, 23:18, 17:20, 12:8)

Хьюстон: Гордон (22 + 5 передач), Харден (21 + 8 подборов + 5 передач), Капела (10 + 14 подборов), Такер (10 + 8 подборов), Ариза (9 + 5 подборов) – старт; Джонсон (11), Андерсон (7 + 7 подборов), Мба а Муте (7), Грин (3).

Детройт: Гриффин (21 + 10 подборов + 10 передач), Драммонд (17 + 20 подборов), Буллок (12 + 8 подборов), Джонсон (5), Джексон (4) – старт; Смит (18 + 8 подборов), Кеннард (14), Эннис (5 + 5 подборов), Толливер (0 + 5 подборов).

Новый Орлеан – Лейкерс 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)

Новый Орлеан: Дэвис (33 + 9 подборов), Холидэй (26 + 6 передач), Рондо (24 + 10 передач), Мур (13), Окафор (2 + 6 подборов) – старт; Кларк (13), Миллер (7 + 5 передач), Миротич (5 + 6 подборов), Хилл (3), Диалло (2 + 7 подборов), Лиггинс (0).

Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (28), Рэндл (23 + 10 подборов), Лопес (23 + 6 подборов), Кузма (22 + 5 подборов), Болл (6 + 13 подборов + 9 передач) – старт; Томас (15), Уиэр (6), Зубац (2).

Даллас – Юта 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)

Даллас: Бареа (23 + 8 передач), Барнс (21), Финни-Смит (6 + 5 подборов), Пауэлл (5), Новицки (4) – старт; Феррел (20), Клебер (9), Макдермотт (7), Межри (6 + 5 подборов), Харрисон (6), Джонс (4), Коллинсуорт (1).

Юта: Митчелл (26 + 5 подборов), Рубио (22 + 5 подборов + 5 потерь), Фэйворс (19 + 7 подборов + 5 передач), Инглс (18 + 6 подборов + 10 передач), Гобер (11 + 7 подборов) – старт; Краудер (11), Жеребко (5), О'Нил (5), Экзам (2).

Сакраменто – Атланта 105:90 (25:28, 24:16, 31:27, 25:19)

Сакраменто: Джексон (20), Богданович (11), Лабиссьер (9 + 10 подборов), Фокс (4 + 5 подборов), Коули-Стайн (2 + 6 подборов) – старт; Мэйсон (16 + 7 подборов + 8 передач), Хилд (16), Куфос (14 + 11 подборов), Картер (8), Кабокло (5).

Атланта: Тэйлор (18), Дедмон (13 + 10 подборов), Ли (13), Мускала (8), Принс (7) – старт; Дорси (11), Эндрю Уайт III (6), Кавано (5), Мэджетт (5), Пламли (4).