"Кливленд" одержал трудную победу над "Торонто", "Денвер" разгромил "Чикаго" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Накануне прошли матчи регулярного чемпионата НБА. "Клвленд" одержал волевую победу над "Торонто". Команда Леброна Джеймса проигрывала посде первой половины игры, разгромно уступив вторую четверть. И лишь в концовке "Кавальерс" сумели настичь противника. Сам Леброн Джеймс стал лучшим игроком встречи, набрав 35 очков и сделав 17 передач. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Филадельфия – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36) Филадельфия: Шарич (15), Ковингтон (15), Редик (15), Эмбиид (14 + 7 подборов), Симмонс (13 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Белинелли (15), Холмс (8 + 5 подборов), Ильясова (6 + 5 подборов), Андерсон (6), Макконнелл (4 + 7 передач), Джексон (4), Джонсон (2), Янг (2). Мемфис: Грин (14 + 7 подборов), Брукс (14), Мартин (8 + 5 подборов), Газоль (5 + 6 подборов), Харрисон (2) – старт; Селден (18), Дэвис (16 + 11 подборов), Чалмерс (10 + 5 передач), Джонсон (9), Маклемор (5), Парсонс (2), Уэбер (2). Кливленд – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30) Кливленд: Джеймс (35 + 7 подборов + 17 передач), Лав (23 + 12 подборов), Хилл (22), Грин (15), Кальдерон (14) – старт; Смит (10 + 5 подборов), Жижич (6), Кларксон (4), Холланд (3). Торонто: Лаури (24 + 7 передач), ДеРозан (21+ 5 передач), Валанчюнас (15 + 8 подборов), Ибака (6), Ануноби (5) – старт; Пелтль (17 + 8 подборов), ВанВлит (16 + 5 передач), Райт (12 + 5 передач), Сиакам (9), Пауэлл (4). Бруклин – Шарлотт 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36) Бруклин: Расселл (19 + 5 передач), Холлис-Джефферсон (13 + 5 подборов), Кэрролл (11 + 6 подборов), Крэбб (9 + 5 подборов), Аллен (6 + 9 подборов) – старт; ЛеВерт (14 + 5 подборов), Динуидди (13), Харрис (11 + 6 подборов), Эйси (9). Шарлотт: Ховард (32 + 30 подборов + 6 потерь), Уокер (24 + 5 подборов + 6 передач), Лэмб (17 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (9), Уильямс (0) – старт; Камински (11), Бэйкон (6 + 6 подборов), Эрнангомес (5 + 7 подборов), Монк (5 + 5 передач), Грэм (2). Майами – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21) Майами: Тайлер Джонсон (22), Драгич (14 + 5 передач), Ричардсон (12 + 5 передач), Адебайо (6), Джеймс Джонсон (3 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Олиник (22 + 5 подборов + 10 передач), Эллингтон (16), Уинслоу (15), Макгрудер (7), Уолтон (2), Бэббит (0), Мики (0), Хаслем (0). Нью-Йорк: Кантер (23 + 13 подборов), Бизли (22 + 7 подборов), Хардуэй-младший (12), Мудиай (8), Ли (5) – старт; Берк (16 + 7 подборов), О'Куинн (6), Ниликина (3), Дотсон (3), Уильямс (0), Хикс (0). Новый Орлеан – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23) Новый Орлеан: Дэвис (28 + 13 подборов), Мур (23), Холидэй (10 + 5 передач), Рондо (2 + 6 подборов + 6 передач), Окафор (0) – старт; Миротич (15 + 6 подборов), Диалло (9 + 10 подборов), Кларк (6), Миллер (3), Дрю-младший (0). Индиана: Оладипо (21 + 8 подборов), Тернер (13 + 10 подборов), Коллисон (11 + 6 передач), Таддеус Янг (9 + 10 подборов), Богданович (9) – старт; Букер (10), Джозеф (8), Стивенсон (5), Джефферсон (4), Робинсон-младший (2). Чикаго – Денвер 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22) Чикаго: Фелисио (16 + 5 подборов), Пэйн (11 + 6 передач), Валентайн (10), Ципзер (6), Холидэй (3) – старт; Портис (15 + 8 подборов), Вонле (14 + 8 подборов), Нваба (11), Грант (10 + 7 передач), Блэйкни (6). Денвер: Миллсэп (22 + 8 подборов), Йокич (21 + 7 подборов + 5 передач), Чендлер (19 + 5 подборов), Мюррей (16 + 5 подборов + 7 передач), Бартон (16 + 5 передач) – старт; Харрис (14 + 5 передач), Лайлс (10 + 6 подборов), Крэйг (7), Пламли (4), Бизли (3), Артур (3), Джефферсон (0). Милуоки – Клипперс 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30) Милуоки: Миддлтон (23 + 6 передач), Бледсоу (19 + 8 передач), Адетокумбо (12), Хенсон (10 + 7 подборов), Терри (6) – старт; Паркер (20 + 6 подборов), Мухаммад (12), Браун (7), Макер (4), Дженнингс (3), Снелл (2), Зеллер (2). Клипперс: Джордан (25 + 22 подборов + 7 потерь), Риверс (22), Харрис (18 + 7 подборов), Теодосич (15), Джонсон (7 + 6 подборов) – старт; Лу Уильямс (19 + 8 передач + 5 потерь), Харрелл (13), Деккер (6), Торнвелл (2), Эванс (0). Сан-Антонио – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30) Сан-Антонио: Олдридж (27 + 9 подборов), Андерсон (16), Мюррей (9 + 10 подборов), Грин (7), Миллс (7) – старт; Гэй (10 + 5 подборов), Газоль (8), Джинобили (7), Бертанс (3), Паркер (2), Форбс (2), Ловернь (0), Пол (0). Вашингтон: Бил (21), Портер (12 + 7 подборов), Гортат (7 + 5 подборов), Моррис (5), Саторански (0 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Убре (21 + 6 подборов), Маинми (12), Сешнс (7 + 5 передач), Смит (3), Фрэйзер (2).

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