"Кливленд" одержал трудную победу над "Торонто", "Денвер" разгромил "Чикаго" в НБА
Накануне прошли матчи регулярного чемпионата НБА. "Клвленд" одержал волевую победу над "Торонто". Команда Леброна Джеймса проигрывала посде первой половины игры, разгромно уступив вторую четверть. И лишь в концовке "Кавальерс" сумели настичь противника. Сам Леброн Джеймс стал лучшим игроком встречи, набрав 35 очков и сделав 17 передач.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Филадельфия – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)
Филадельфия: Шарич (15), Ковингтон (15), Редик (15), Эмбиид (14 + 7 подборов), Симмонс (13 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Белинелли (15), Холмс (8 + 5 подборов), Ильясова (6 + 5 подборов), Андерсон (6), Макконнелл (4 + 7 передач), Джексон (4), Джонсон (2), Янг (2).
Мемфис: Грин (14 + 7 подборов), Брукс (14), Мартин (8 + 5 подборов), Газоль (5 + 6 подборов), Харрисон (2) – старт; Селден (18), Дэвис (16 + 11 подборов), Чалмерс (10 + 5 передач), Джонсон (9), Маклемор (5), Парсонс (2), Уэбер (2).
Кливленд – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30)
Кливленд: Джеймс (35 + 7 подборов + 17 передач), Лав (23 + 12 подборов), Хилл (22), Грин (15), Кальдерон (14) – старт; Смит (10 + 5 подборов), Жижич (6), Кларксон (4), Холланд (3).
Торонто: Лаури (24 + 7 передач), ДеРозан (21+ 5 передач), Валанчюнас (15 + 8 подборов), Ибака (6), Ануноби (5) – старт; Пелтль (17 + 8 подборов), ВанВлит (16 + 5 передач), Райт (12 + 5 передач), Сиакам (9), Пауэлл (4).
Бруклин – Шарлотт 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)
Бруклин: Расселл (19 + 5 передач), Холлис-Джефферсон (13 + 5 подборов), Кэрролл (11 + 6 подборов), Крэбб (9 + 5 подборов), Аллен (6 + 9 подборов) – старт; ЛеВерт (14 + 5 подборов), Динуидди (13), Харрис (11 + 6 подборов), Эйси (9).
Шарлотт: Ховард (32 + 30 подборов + 6 потерь), Уокер (24 + 5 подборов + 6 передач), Лэмб (17 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (9), Уильямс (0) – старт; Камински (11), Бэйкон (6 + 6 подборов), Эрнангомес (5 + 7 подборов), Монк (5 + 5 передач), Грэм (2).
Майами – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)
Майами: Тайлер Джонсон (22), Драгич (14 + 5 передач), Ричардсон (12 + 5 передач), Адебайо (6), Джеймс Джонсон (3 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Олиник (22 + 5 подборов + 10 передач), Эллингтон (16), Уинслоу (15), Макгрудер (7), Уолтон (2), Бэббит (0), Мики (0), Хаслем (0).
Нью-Йорк: Кантер (23 + 13 подборов), Бизли (22 + 7 подборов), Хардуэй-младший (12), Мудиай (8), Ли (5) – старт; Берк (16 + 7 подборов), О'Куинн (6), Ниликина (3), Дотсон (3), Уильямс (0), Хикс (0).
Новый Орлеан – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)
Новый Орлеан: Дэвис (28 + 13 подборов), Мур (23), Холидэй (10 + 5 передач), Рондо (2 + 6 подборов + 6 передач), Окафор (0) – старт; Миротич (15 + 6 подборов), Диалло (9 + 10 подборов), Кларк (6), Миллер (3), Дрю-младший (0).
Индиана: Оладипо (21 + 8 подборов), Тернер (13 + 10 подборов), Коллисон (11 + 6 передач), Таддеус Янг (9 + 10 подборов), Богданович (9) – старт; Букер (10), Джозеф (8), Стивенсон (5), Джефферсон (4), Робинсон-младший (2).
Чикаго – Денвер 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)
Чикаго: Фелисио (16 + 5 подборов), Пэйн (11 + 6 передач), Валентайн (10), Ципзер (6), Холидэй (3) – старт; Портис (15 + 8 подборов), Вонле (14 + 8 подборов), Нваба (11), Грант (10 + 7 передач), Блэйкни (6).
Денвер: Миллсэп (22 + 8 подборов), Йокич (21 + 7 подборов + 5 передач), Чендлер (19 + 5 подборов), Мюррей (16 + 5 подборов + 7 передач), Бартон (16 + 5 передач) – старт; Харрис (14 + 5 передач), Лайлс (10 + 6 подборов), Крэйг (7), Пламли (4), Бизли (3), Артур (3), Джефферсон (0).
Милуоки – Клипперс 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)
Милуоки: Миддлтон (23 + 6 передач), Бледсоу (19 + 8 передач), Адетокумбо (12), Хенсон (10 + 7 подборов), Терри (6) – старт; Паркер (20 + 6 подборов), Мухаммад (12), Браун (7), Макер (4), Дженнингс (3), Снелл (2), Зеллер (2).
Клипперс: Джордан (25 + 22 подборов + 7 потерь), Риверс (22), Харрис (18 + 7 подборов), Теодосич (15), Джонсон (7 + 6 подборов) – старт; Лу Уильямс (19 + 8 передач + 5 потерь), Харрелл (13), Деккер (6), Торнвелл (2), Эванс (0).
Сан-Антонио – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30)
Сан-Антонио: Олдридж (27 + 9 подборов), Андерсон (16), Мюррей (9 + 10 подборов), Грин (7), Миллс (7) – старт; Гэй (10 + 5 подборов), Газоль (8), Джинобили (7), Бертанс (3), Паркер (2), Форбс (2), Ловернь (0), Пол (0).
Вашингтон: Бил (21), Портер (12 + 7 подборов), Гортат (7 + 5 подборов), Моррис (5), Саторански (0 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Убре (21 + 6 подборов), Маинми (12), Сешнс (7 + 5 передач), Смит (3), Фрэйзер (2).