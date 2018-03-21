"Будивельник" уверенно обыграл БИПу и вернул себе второе место в баскетбольной Суперлиге

Обеим командам перед стартом плей-офф осталось провести по одному поединку в регулярном чемпионате.

В среду состоялся один матч украинской баскетбольной Суперлиги. Столичный «Будивельник» обыграл одесскую БИПу в матче регулярного чемпионата и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы, сообщает сайт турнира.

Киевляне позволили гостям завладеть инициативой на старте встречи и даже завершить первую четверть в лидерах. Но к большому перерыву команда Владимира Коваля не только нивелировала отставание в 8 очков, но затем и повела в счете.

В третьей четверти «Будивельник» начал наращивать преимущество и дал подопечным Олега Юшкина набрать только 4 очка. В последней 10-минутке одесситы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но матч завершился победой «Будивельника».

«Будивельник» – БИПА 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

«Будивельник»: Дугат (6 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (18 + 5 передач), Месяц (1), Дроздов (4 + 4 подбора), Сандул (10 + 10 подборов + 4 передачи + 2 перехвата) — старт; Анисимов (15), Винтоняк (6), Дзюба (3), Зотов (7 + 4 передачи + 4 перехвата), Крутоус (17).

БИПА: Ноффле (4 + 5 подборов), Прокопенко (4 + 4 потери), Эфианайи (10), Кривцов (8), Блаус (6) — старт; Луценко (9 + 6 подборов), Тищенко (15 + 8 подборов), Беликов (4 + 8 подборов), Воевода (6 + 4 передачи), Балабан (4).

Киевляне вышли на второе место турнирной таблицы, имея на игру больше, чем «Черкасские Мавпы». В свою очередь, БИПА продолжает оставаться пятой. Напомним, плей-офф турнира стартует 29 марта. Перед этим «Будивельник» еще проведет матч регулярного чемпионата с «Химиком», а БИПА - с «Мавпами».