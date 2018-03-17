"Клипперс" проиграл "Оклахоме", "Голден Стейт" - "Сакраменто" в матчах НБА

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата самой престижной заокеанской баскетбольной лиги.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 6 матчей, в центральных из которых "Лос-Анджелес Клипперс" проиграл "Оклахоме", а "Голден Стейт Уорриорз" уступил "Сакраменто".

"Клипперс" проиграл со счетом 113:121, а "Голден Стейт" - 93:98, сообщает официальный сайт лиги.

НБА. Регулярный чемпионат.

16 марта.

Орландо – Бостон 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17)

Орландо: Симмонс (13), Огастин (13), Вучевич (12), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (16 + 7 подборов), Айванду (4), Первис (4), Бийомбо (2 + 7 подборов), Берч (2).

Бостон: Розир (17 + 7 подборов), Хорфорд (15 + 9 подборов), Моррис (9 + 11 подборов), Тейтум (8 + 8 подборов + 5 потерь), Бэйнс (4 + 7 подборов) – старт; Монро (17), Надер (11), Ларкин (10), Оджелей (1), Ябуселе (0).

Филадельфия – Бруклин 120:116 (30:33, 25:25, 31:23, 34:35)

Филадельфия: Эмбиид (24 + 19 подборов), Редик (23), Симмон (21 + 8 подборов + 12 передач), Ковингтон (10), Шарич (9 + 6 подборов) – старт; Андерсон (11), Ильясова (9), Макконнелл (6), Белинелли (5), Холмс (2).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (21 + 10 подборов), Кэролл (18 + 11 подборов), Харрис (11 + 6 передач), Расселл (8 + 7 подборов), Аллен (6 + 7 подборов) – старт; ЛеВерт (16), Динуидди (14), Окафор (10), Каннингем (6), Эйси (6).

Торонто – Даллас 122:115 OT (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9)

Торонто: ДеРозан (29 + 6 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов), Райт (15 + 6 передач), Ибака (12 + 7 подборов), Ануноби (4) – старт; ВанВлит (14 + 8 передач), Сиакам (12), Майлз (10), Миллер (3), Пелтль (2).

Даллас: Барнс (27), Смит (19 + 5 потерь), Пауэлл (9 + 8 подборов), Новицки (8), Финни-Смит (5) – старт; Бареа (18 + 6 передач), Феррелл (6), Уорни (4), Клебер (1).

Оклахома-Сити – Клипперс 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29)

Оклахома: Брюэр (22 + 6 перехватов), Джордж (19 + 7 подборов + 7 передач), Адамс (18 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Уэстбрук (16 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Энтони (9) – старт; Фергюсон (12), Фелтон (9), Паттерсон (8), Грант (6), Абринес (2).

Клипперс: Харрис (24 + 6 передач), Риверс (23 + 7 подборов), Уильямс (18 + 5 потерь), Джордан (11 + 21 подбор), Торнвелл (6) – старт; Теодосич (12), Марьянович (8 + 7 подборов), Деккер (5), Эванс (0).

Голден Стэйт – Сакраменто 93:98 (36:29, 23:28, 16:18, 18:23)

Голден Стэйт: Кук (25), Янг (16), Грин (14 + 10 подборов + 7 передач), Игудала (11), Пачулия (4 + 7 подборов) – старт; Ливингстон (7), Каспи (6), Луни (5), Уэст (5), Макги (0), Белл (0).

Сакраменто: Богданович (11), Коули-Стайн (9 + 6 подборов), Джексон (8), Фокс (6), Рэндолф (5) – старт; Хилд (22 + 7 подборов + 7 передач), Лабиссьер (15), Мэйсон (9), Темпл (8), Куфос (5 + 12 подборов).

Лейкерс – Майами 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18)

Лейкерс: Рэндл (25 + 12 подборов), Лопес (18), Кузма (11 + 8 подборов), Болл(9 + 8 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (6 + 9 подборов) – старт; Уиэр (11), Томас (5), Зубац (4), Эннис (2).

Майами: Драгич (30), Дж. Джонсон (12 + 7 подборов), Адебайо (11 + 8 подборов), Т. Джонсон (6), Ричардсон (4 + 8 подборов) – старт; Олиник (17), Макгрудер (6), Эллингтон (4), Уинслоу (2).