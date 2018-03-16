"Химик" всухую выиграл у БИПы сезонную серию Суперлиги

Очередной матч завершился победой южненцев со счетом 88:83.

В Одессе завершился очередной матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором БИПА принимала "Химик" из Южного и уступила. Матч заверился со счетом 83:88, сообщает официальный сайт соревнований. Таким образом, "Химик" выиграл все матчи регулярного чемпионата у соперников из Одессы. БИПА-Одесса - Химик 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21) БИПА-Одесса: Кривцов 12, Артамонов 11 + 7 передач, Тищенко 8 + 6 подборов, Тансклі 8 + 8 подбора - 3 перехвата, Луценко 3 - старт, Ноффлет 13, Лауріс 12 + 7 подборов + 5 передач, Прокопенко 6, Воевода 0 Химик: Колтер 21 + 5 передач + 3 перехвата - 5 потерь, Антипов 7 + 5 подборов, Павлов 6 + 3 передачи, Мальчевский 5, Сівір 0 - старт, Еріанс 29, Петров 17 + 6 передач, Марченко 3

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