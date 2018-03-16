"Финикс" с украинцем Лэнем в составе проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА

"Санс" уступили "Джаз" со счетом 88:116.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации были сыраны девять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня уступил "Юте Джаз".

Матч завершился со счетом 88:116, сообщает официальный сайт соревнований.

Лэнь вышел в стартовой пятерке своей команды на позиции центрового, набрал 3 очка, сделал 9 подборов, 1 перехват, 2 блок-шота и дпустил 3 потери за 23:22 минуты, проведенные на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 марта.

Индиана – Торонто 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)

Индиана: Оладипо (18), Т. Янг (13 + 6 подборов), Джозеф (6), Богданович (6), Тернер (2) – старт; Коллисон (22), Джефферсон (20 + 12 подборов), Стивенсон (10), Робинсон (2), Букер (0)

Торонто: ДеРозан (24 + 7 передач), Валанчюнас (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Ибака (13 + 11 подборов + 6 потерь), Лаури (13 + 6 подборов + 6 передач), Миллер (4) – старт; Сиакам (12 + 8 подборов), Майлз (10), Райт (8), Пелтль (4), ВанВлит (2).

Атланта – Шарлотт 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)

Атланта: Принс (22 + 10 подборов + 6 передач), Коллинз (21 + 9 подборов), Шредер (17 + 8 передач), Дорси (11), Дедмон (5 + 6 подборов) – старт; Ли (14), Кавано (11 + 8 подборов), Тэйлор (11 + 7 передач), Мускала (5 + 7 подборов), Уайт (0).

Шарлотт: Ховард (33 + 12 подборов), Уокер (24 + 8 передач), Уильямс (17), Кидд-Гилкрист (11), Батюм (10 + 10 подборов + 16 передач) – старт; Лэмб (11), Камински (11), Монк (7), Грэм (5), Бэйкон (0), Стоун (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк – Филадельфия 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35)

Нью-Йорк: Бизли (24 + 13 подборов + 7 передач), Ли (16), Кантер (14 + 10 подборов), Мудиай (12), Хардуэй (9 + 6 подборов) – старт; Берк (16), О'Куинн (15 + 10 подборов), Дотсон (3), Хикс (1), Ниликина (0).

Филадельфия: Эмбиид (29 + 10 подборов), Шарич (21 + 12 подборов), Редик (18), Ковингтон (15), Симмонс (13 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь) – старт; Ильясова (9 + 8 подборов), Макконнелл (2), Джонсон (1).

Хьюстон – Клипперс 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)

Хьюстон: Харден (24 + 7 передач), Капела (19 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Пол (11), Ариза (5 + 8 подборов), Такер (3 + 8 подборов) – старт; Гордон (23 + 6 подборов), Мба а Муте (10), Нене (4), Джонсон (2).

Клипперс: Харрис (29 + 8 подборов), Риверс (20), Уильямс (14 + 6 подборов), Джордан (8 + 18 подборов), Торнвелл (6) – старт; Харрелл (10), Эванс (4), Теодосич (3), Деккер (2), Джонсон (0).

Мемфис – Чикаго 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)

Мемфис: Эванс (25 + 9 передач), Газоль (21 + 10 подборов + 8 передач), Мартин (16), Грин (15 + 10 подборов), Брукс (15) – старт; Селден (8), Дэвис (6 + 6 подборов), Симмонс (2), Уэбер (2), Маклемор (0), Парсонс (0).

Чикаго: ЛаВин (20), Нваба (10), Вонле (7 + 10 подборов), Данн (6), Лопес (5) – старт; Портис (17), Валентайн (15), Блэйкни (10), Фелисио (9), Пэйн (8), Ципзер (4).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 7 подборов), Мюррей (18 + 12 подборов), Миллс (8), Андерсон (6), Грин (5 + 7 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Джинобили (11), Газоль (8), Паркер (8), Форбс (5), Гэй (4), Бертанс (0).

Новый Орлеан: Холидэй (24 + 8 подборов + 7 передач + 3 блок-шотов), Дэвис (21 + 14 подборов + 6 потерь), Мур (11), Миротич (6 + 10 подборов), Рондо (6) – старт; Кларк (16), Окафор (6), Миллер (3), Лиггинс (0).

Юта – Финикс 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)

Юта: Митчелл (23 + 6 подборов), Гобер (21 + 13 подборов), Инглс (17), Рубио (12 + 11 передач), Фэйворс (5 + 6 подборов) – старт; Краудер (15 + 8 подборов), Экзам (10), О'Нил (7), Жеребко (6), Юдо (0), Беркс (0), Ньянг (0).

Финикс: Уоррен (19 + 6 подборов), Букер (12), Бендер (7 + 6 подборов), Пэйтон (4), Лэнь (3 + 9 подборов + 1 перехват + 2 блок-шота + 3 потери; 23:22 минуты) – старт; Джексон (17 + 9 подборов), Юлис (8), Дадли (6), Харрисон (6 + 7 подборов), Крисс (4), Дэниэлс (2), Питерс (0), Рид (0).

Денвер – Детройт 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)

Денвер: Мюррей (26 + 9 подборов), Йокич (23 + 12 подборов + 10 передач + 3 блок-шотов), Миллсэп (14), Харрис (11), Чендлер (0 + 8 подборов) – старт; Бертон (23), Харрис (12), Лайлс (9), Пламли (2), Бизли (0)

Детройт: Гриффин (26 + 6 подборов + 9 передач), Драммонд (21 + 17 подборов + 3 блок-шота), Буллок (17), Смит (8 + 6 передач), Эннис (5 + 6 подборов) – старт; Байкс (22), Толливер (9), Джонсон (3), Кеннард (2).

Портленд – Кливленд 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28)

Портленд: Макколлум (29), Лиллард (24 + 9 передач), Харклесс (17), Амину (11 + 9 подборов), Нуркич (7 + 10 подборов) – старт; Тернер (11 + 7 подборов), Напьер (7), Коннотон (5), Коллинз (2), Дэвис (0 + 9 подборов).

Кливленд: Джеймс (35 + 14 подборов + 6 передач + 3 блок-шота + 6 потерь), Корвер (19), Грин (16), Хилл (8), Худ (5) – старт; Кларксон (14), Холланд (5), Смит (3), Жижич (0).