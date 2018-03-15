"Голден Стейт" выиграл у "Лейкерс" в центральном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 117:106.

В ночь на четверг в Нациоанльной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Лос-Анджелес Лэйкерс", а "Вашингтон Уизардс" лишь во втором овертайме сломил сопротивление "Бостон Селтикс".

Матч а Окленде завершился со счетом 117:106 в пользу "Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

На счету лидера "Голден Стэйт" Кевина Дюранта 26 очков, 5 подборов, 6 передач и 5 потерь.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 марта.

Орландо – Милуоки 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

Орландо: Симмонс (35), Огастин (32), Вучевич (22 + 9 подборов + 9 передач), Хезонья (9 + 5 подборов), Айзек (4) – старт; Мак (7 + 6 передач), Берч (6 + 9 подборов), Первис (5), Айванду (4), Бийомбо (2).

Милуоки: Адетокумбо (38 + 10 подборов + 7 передач), Миддлтон (22 + 5 передач), Бледсоу (20 + 8 передач), Хенсон (8 + 9 подборов), Снелл (2) – старт; Паркер (14), Мухаммад (6), Терри (5), Дженнингс (2), Браун (0), Макер (0).

Бостон – Вашингтон 124:125 OT (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 18:19)

Бостон: Моррис (31 + 9 подборов), Розир (21 + 5 подборов + 9 передач), Тейтум (19 + 5 подборов + 6 передач), Бэйнс (7 + 5 подборов), Ябуселе (4 + 5 передач) – старт; Монро (16 + 10 подборов), Ларкин (11), Надер (10 + 5 подборов), Оджелей (5).

Вашингтон: Бил (34 + 7 подборов + 9 передач), Моррис (20 + 7 подборов), Портер (18 + 11 подборов), Саторански (10 + 6 передач), Гортат (2 + 7 подборов) – старт; Маинми (14 + 11 подборов), Скотт (9), Микс (8), Убре (8), Сешнс (2).

Сакраменто – Майами 123:119 OT (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)

Сакраменто: Рэндолф (22 + 9 подборов), Фокс (20), Богданович (14), Коули-Стайн (10 + 9 подборов), Джексон (9) – старт; Хилд (24 + 6 подборов), Мэйсон (11), Куфос (6), Темпл (5), Картер (2).

Майами: Драгич (33), Джеймс Джонсон (18 + 10 подборов + 7 передач), Тайлер Джонсон (14 + 5 подборов), Адебайо (6 + 16 подборов), Бэббит (0) – старт; Эллингтон (22), Олиник (13 + 8 подборов + 5 передач), Уинслоу (10 + 7 подборов), Макгрудер (3).

Голден Стэйт – Лейкерс 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)

Голден Стэйт: Дюрант (26 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Янг (18), Кук (13), Луни (11 + 5 подборов), Пачулия (10 + 12 подборов + 5 передач) – старт; Каспи (15 + 7 подборов), Ливингстон (13), Белл (6), Игудала (3), Макги (2 + 6 подборов), Джонс (0), Буше (0).

Лейкерс: Рэндл (22 + 10 подборов), Лопес (20 + 6 подборов), Томас (20 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Болл (8 + 5 подборов + 11 передач) – старт; Эннис (12), Уиэр (5), Карусо (4), Уильямс (2), Зубац (0).