"Николаев" обыграл "Химик" в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 79:66.

"Николаев" прервал 9-матчевую серию поражений в Суперлиге Пари-Матч, обыграв дома "Химик" в поединке Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 79:66, сообщает официальный сайт турнира.

Николаевцы сразу попытались захватить инициативу на площадке. Дополнительной мотивации хозяевам придавало желание прервать неудачную серию в матче с вице-чемпионом и финалистом Кубка. Тем более, что гости действовали на фоне истощения после Финала четырех в Харькове, когда Николаев в то время имел возможность спокойно готовиться. И на активность Онуфриева на стартовых минутах южненцы ответили точными дальними выстрелами Марченко и Аріанса. Следовательно в середине стартовой четверти в счете было равновесие. Только в ее заключительной части хозяева сумели получить небольшое преимущество.

В начале второй четверти Носков с Кушнировым попытались увеличить преимущество. Впрочем гости продолжали трехочковыми нивелировать усилия хозяев. До перерыва южненцы сократили разницу до двух минимальных баллов.

По основным игровым показателям преимущество имели николаевке, но большее количество реализованных дальних бросков позволила хозяевам держать игру под контролем.

С возобновлением борьбы соперники вновь обменялись точными дальними бросками. Далее хозяева снова попытались уйти в отрыв. И далее семи очков уйти не удалось. Постепенно Химик вновь сократил разницу до минимума. На начало заключительной четверти Николаев обеспечил себе лишь 4 очка запаса.

Также у николаевцев на заключительную 10-минутку осталось больше сил. Более свежие хозяева постепенно оторвались на 12 очков. Гости уже не могли чего противопоставить. Марченко дважды промахнулся, выполняя три штрафных. То же в итоге победа Николаева, которая прервала серию поражений в Суперлиге Пари-Матч.

Традиционно весомый вклад в победу внес капитан николаевцев Онуфриев. Он набрал больше среди победителей очков, подборов и забил половину командных трехочковых.

Николаевцы следующий поединок сыграют 23 марта в Днепре. "Химик" в следующий раз будет играть 16 марта в Одессе еще один перенесенный матч регулярного чемпионата.

Николаев – Химик (Южный) – 79:66 (28:21, 17:22, 15:13, 19:10)

Николаев: Онуфриев 21 + 7 подборов + 3 передачи + 3 блок-шота + 2 перехвата - 2 потери, Иванов 9, Давидюк 4 + 6 подборов, Тонченко 3 + 7 передач - 5 потерь, Попов 2 - старт, Кушниров 16 + 6 подборов, Носков 14 + 8 подборов + 5 передач + 3 перехопленя, Мусиенко 6, Жуковский 4 + 3 потери, Бобров 0, Хохоник 0, Бандюк 0

Химик: Колтер 17 + 5 передач + 4 перехвата - 3 потери, Еріанс 13 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Марченко 11, Павлов 5, Антипов 4 + 7 подборов - старт, Мальчевский 8, Перов 5 + 10 подборов, Сівір 3 - 3 потери