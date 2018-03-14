"Финикс" украинца Леня уступил "Кливленду", "Чикаго" проиграл "Клипперс" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись поединки регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает сайт соревнований. "Финикс", за который выступает украинский центровой Алексей Лень, уступил дома "Кливленду". "Индиана" удержала победу в гостях в матче с "Филадельфией". Вашингтон – Миннесота 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34) Вашингтон: Моррис (27), Бил (19 + 5 передач), Саторански (15 + 8 подборов + 7 передач), Портер (8 + 7 подборов), Гортат (6) – старт; Маинми (10 + 9 подборов), Сешнс (9), Убре (8), Микс (5), Скотт (4). Миннесота: Таунс (37 + 10 подборов), Бьелица (17 + 8 подборов + 7 передач), Уиггинс (16), Тиг (13 + 5 передач), Гибсон (10 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Джонс (8 + 5 передач), Дженг (4), Роуз (0), Олдрич (0). Филадельфия – Индиана 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18) Филадельфия: Эмбиид (29 + 12 подборов + 8 потерь), Шарич (18), Редик (16), Симмонс (10 + 13 подборов + 10 передач), Ковингтон (10 + 10 подборов) – старт; Белинелли (6), Ильясова (5), Макконнелл (4), Джонсон (0). Индиана: Тернер (25 + 6 подборов), Таддеус Янг (19 + 10 подборов), Джозеф (13 + 5 подборов + 5 передач), Оладипо (11), Богданович (2 + 5 подборов) – старт; Стивенсон (11), Коллисон (10), Букер (5 + 6 подборов), Сабонис (3), Робинсон-младший (2), Джефферсон (0). Нью-Йорк – Даллас 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27) Нью-Йорк: Хардуэй (19), Мудиай (10), Томас (3), Кантер (3 + 15 подборов), Ли (0) – старт; Бизли (21), Берк (16), О'Куинн (8 + 6 подборов), Уильямс (7 + 8 подборов), Дотсон (6), Ниликина (4 + 6 передач). Даллас: Барнс (30), Смит (17), Новицки (13 + 6 подборов), Феррел (10), Финни-Смит (3 + 9 подборов) – старт; Бареа (12 + 7 подборов), Макдермотт (8), Уорни (8), Пауэлл (7), Коллинсуорт (0). Бруклин – Торонто 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29) Бруклин: Рассел (32 + 7 подборов), Каннингем (10), Кэрролл (9 + 6 подборов), Динуидди (7), Крэбб (6 + 6 подборов) – старт; Холлис-Джефферсон (19 + 7 подборов), ЛеВерт (11 + 7 передач), Эйси (5), Харрис (3). Торонто: Валанчюнас (26 + 14 подборов), ДеРозан (15 + 7 подборов), Лаури (11 + 11 передач), Ибака (9 + 9 подборов), Пауэлл (5) – старт; ВанВлит (15), Майлз (12), Райт (10), Пелтль (8 + 6 подборов), Сиакам (5), Миллер (0), Хэйс (0), Ногейра (0). Атланта – Оклахома-Сити 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29) Атланта: Принс (25 + 8 подборов), Шредер (18 + 8 передач), Коллинз (10 + 9 подборов), Дедмон (5 + 6 подборов), Дорси (5) – старт; Ли (13), Тэйлор (12), Уайт (9), Мускала (7 + 6 подборов), Кавано (3). Оклахома: Уэстбрук (32 + 12 подборов + 12 передач), Энтони (21), Джордж (12), Брюэр (7), Джонсон (3) – старт; Грант (20), Паттерсон (12), Фелтон (6), Абринес (3), Хьюстис (3), Коллисон (0), Хэмилтон (0), Фергюсон (0). Чикаго – Клипперс 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22) Чикаго: Данн (18 + 6 передач), Нваба (15), Лопес (12), ЛаВин (10 + 6 подборов), Вонле (8 + 7 подборов) – старт; Портис (19 + 9 подборов), Пэйн (10), Блэйкни (6), Валентайн (4 + 7 подборов), Фелисио (4). Клипперс: Джордан (29 + 18 подборов), Уильямс (26 + 5 потерь), Харрис (18), Риверс (12 + 6 передач), Торнвелл (3 + 3 блок-шота) – старт; Харрелл (10), Теодосич (7), Эванс (5), Деккер (2), Джонсон (0), Марьянович (0). Новый Орлеан – Шарлотт 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23) Новый Орлеан: Дэвис (31 + 14 подборов), Холидэй (25 + 6 подборов + 9 передач), Мур (14 + 6 подборов), Окафор (14 + 8 подборов), Рондо (12 + 17 передач + 5 перехватов) – старт; Кларк (12), Миротич (11 + 9 подборов), Миллер (0), Лиггинс (0). Шарлотт: Уокер (22 + 7 передач), Ховард (22 + 11 подборов + 3 блок-шота), Батюм (20 + 8 передач + 3 блок-шота), Кидд-Гилкрист (7 + 6 подборов), Уильямс (2 + 9 подборов) – старт; Камински (21), Лэмб (16 + 6 подборов), Монк (3), Грэм (2), Бэйкон (0). Сан-Антонио – Орландо 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15) Сан-Антонио: Олдридж (24 + 7 подборов), Миллс (13), Мюррей (11 + 8 подборов), Грин (11), Андерсон (5 + 6 подборов) – старт; Газоль (11), Паркер (10 + 8 передач), Гэй (9 + 6 подборов), Форбс (6), Джинобили (4), Ловернь (4), Пол (0), Бертанс (0). Орландо: Вучевич (10 + 10 подборов), Симмонс (10), Огастин (9 + 6 передач), Айзек (7), Хезонья (4 + 6 подборов) – старт; Мак (7), Аффлало (7), Спейтс (6), Берч (4 + 7 подборов), Айванду (4), Бийомбо (2), Первис (2). Юта – Детройт 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20) Юта: Гобер (22 + 12 подборов), Инглс (17 + 7 подборов + 7 передач), Митчелл (13 + 9 подборов), Фэйворс (12), Рубио (4 + 9 передач) – старт; Жеребко (16 + 8 подборов), Краудер (14), Беркс (6), Ньянг (4), О'Нил (2), Юдо (0), Маккри (0). Детройт: Гриффин (13), Драммонд (13 + 11 подборов), Смит (9), Джонсон (5), Эннис (3) – старт; Кеннард (18), Гэллоуэй (8), Толливер (4), Элленсон (4), Морлэнд (2 + 7 подборов), Нельсон (0). Финикс – Кливленд 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27) Финикс: Джексон (19), Уоррен (19 + 10 подборов), Букер (17 + 6 передач + 5 потерь), Пэйтон (10 + 7 передач + 5 потерь), Бендер (7) – старт; Харрисон (10), Дэниэлс (9), Крисс (5), Дадли (5 + 9 подборов), Лень (2 + 2 подбора; 4:45 минут), Юлис (2), Рид (2). Кливленд: Джеймс (28 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Корвер (22), Грин (11), Хилл (10), Нэнс (4) – старт; Кларксон (23), Смит (14), Жижич (11), Холланд (2 + 6 подборов), Кальдерон (2), Перрантес (2). Лейкерс – Денвер 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21) Лейкерс: Кузма (26 + 13 подборов), Рэндл (26 + 13 подборов), Лопес (17), Колдуэлл-Поуп (10 + 8 подборов), Болл (5 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Томас (23), Уиэр (3), Карусо (2), Зубац (0). Денвер: Чендлер (26 + 10 подборов), Мюррей (18 + 6 подборов), Йокич (15 + 9 подборов), Харрис (14), Миллсэп (5) – старт: Бартон (8), Лайлс (7), Харрис (5), Пламли (5 + 8 подборов), Артур (0).

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