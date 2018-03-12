"Голден Стэйт" и "Кливленд" проиграли в НБА, "Бостон" уступил "Индиане"

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" обыграла "Голден Стэйт" в домашних стенах. "Чикаго" в гостях одолел "Атланту". "Кливленд" потерпел поражение от "Лейкерс", сообщает сайт баскетбольной ассоциации. Нью-Йорк – Торонто 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30) Нью-Йорк: Хардуэй (25), Корнет (18), Мудиай (13), Ниликина (11), Бизли (10 + 11 подборов) – старт; Берк (10), О’Куинн (8 + 7 подборов), Ли (5), Уильямс (3), Хикс (3), Дотсон (0). Торонто: Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (16 + 7 передач), Ибака (14 + 7 подборов), Дерозан (9), Пауэлл (7) – старт; Майлз (13), Райт (12), Ванвлит (11), Пелтль (10 + 8 подборов), Сиакам (9 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (8), Хэйс (6), Ногейра (0). Атланта – Чикаго 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38) Атланта: Принс (38 + 7 передач), Коллинз (15 + 7 подборов), Дедмон (10 + 9 подборов), Тэйлор (7 + 8 передач), Бэйзмор (6) – старт; Мускала (19),Мэджетт (7 + 8 передач), Дорси (7), Уайт (7), Моррис (4), Пламли (2 + 7 подборов). Чикаго: Лавин (21), Маркканен (19 + 8 подборов), Данн (13), Нваба (10), Лопес (4) – старт; Портис (21 + 10 подборов), Блэйкни (14), Валентайн (12 + 7 передач),Вонле (8 + 8 подборов), Пэйн (7), Фелисио (0). Миннесота – Голден Стэйт 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19) Миннесота: Таунс (31 + 16 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (11 + 13 подборов), Тиг (10 + 10 передач), Бьелица (10 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (12), Джонс (8), Роуз(2), Дженг (2). Голден Стэйт: Дюрэнт (39 + 12 подборов), Томпсон (21), Грин (10 + 8 подборов + 7 передач),Кук (4), Макги (2) – старт; Пачулия (16 + 11 подборов), Ливингстон (8), Каспи(3), Янг (0), Луни (0). Новый Орлеан – Юта 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38) Новый Орлеан: Дэвис (25 + 11 подборов + 10 блок-шотов), Холидэй (18 + 10 передач),Окафор (11), Мур (10), Рондо (4 + 8 передач) – старт; Кларк (14), Миллер (11),Миротич (4), Диалло (2), Лиггинс (0). Юта: Рубио (30 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Митчелл (27), Инглс (20),Гобер (19 + 16 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Нето (6), Краудер(5), О'Нил (3), Маккри (0), Жеребко (0), Удох (0). Денвер – Сакраменто 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36) Денвер: Гэри Харрис (21), Йокич (20 + 11 подборов + 10 передач), Мюррей (20 + 5 передач), Чендлер (16 + 6 подборов), Миллсэп (6 + 9 подборов) – старт; Лайлс (14 + 8 подборов), Девин Харрис (11), Бартон (9 + 6 подборов), Пламли (7), Бизли (3), Артур (3), Джефферсон (0). Сакраменто: Куфос (14 + 10 подборов), Рэндолф (12 + 5 подборов), Фокс (12 + 9 передач), Джексон (8), Богданович (6) – старт; Хилд (18 + 5 подборов), Коули-Стайн (12 + 8 подборов), Мэйсон (10), Темпл (7), Кабокло (5), Картер (0). Даллас – Хьюстон 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25) Даллас: Пауэлл (20 + 5 подборов), Барнс (14 + 5 подборов), Новицки (13 + 6 подборов), Смит (4), Феррел (2 + 6 подборов) – старт; Ноэл (10 + 9 подборов), Коллинсуорт (5 + 10 подборов), Уорни (5), Бареа (4 + 13 передач), Макдермотт (4), Мотли (1), Клебер (0). Хьюстон: Гордон (26), Пол (24 + 5 подборов + 12 передач), Такер (10), Капела (4 + 8 подборов), Ариза (3) – старт; Грин (13 + 6 подборов), Джонсон (12 + 5 подборов), Мба а Муте (7), Блэк (6 + 9 подборов). Бостон – Индиана 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25) Бостон: Смарт (20 + 7 подборов + 8 передач), Тейтум (19 + 5 подборов), Моррис (10), Ирвинг (7), Бэйнс (6 + 5 подборов) – старт; Розир (16 + 6 подборов), Монро (8), Тайс (5), Ларкин (2), Надер (2), Оджелей (2). Индиана: Оладипо (27), Тернер (19 + 10 подборов), Богданович (14), Джозеф (8 + 6 подборов), Таддеус Янг (4 + 5 потерь) – старт; Сабонис (10 + 6 подборов), Робинсон-младший (7), Букер (4), Стивенсон (4), Коллисон (2 + 10 передач). Бруклин – Филадельфия 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24) Бруклин: Расселл (26), Динуидди (13 + 6 передач), Кэрролл (6 + 6 подборов), Аллен (6 + 6 подборов), Крэбб (3) – старт; Холлис-Джефферсон (12 + 6 подборов), ЛеВерт (10 + 5 передач), Каннингем (5 + 6 подборов), Харрис (5), Окафор (4), Стаускас (4), Эйси (3), Мозгов (0). Филадельфия: Эмбиид (21 + 8 подборов), Ковингтон (19 + 5 подборов), Шарич (18 + 6 подборов), Редик (12), Симмонс (11 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Белинелли (13), Ильясова (11 + 13 подборов), Макконнелл (10 + 6 передач), Андерсон (3), Холмс (2 + 5 передач), Луваву-Кабарро (0). Лейкерс – Кливленд 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31) Лейкерс: Рэндл (36 + 14 подборов + 7 передач), Лопес (22 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (20 + 6 подборов), Кузма (14 + 10 подборов), Болл (5 + 7 передач) – старт; Томас (20 + 5 подборов + 9 передач), Уиэр (6), Карусо (4), Зубац (0), Уильямс (0). Кливленд: Джеймс (24 + 10 подборов + 7 передач), Нэнс-младший (16 + 8 подборов), Хилл (9), Грин (7), Ар Смит (3) – старт; Жижич (15 + 7 подборов), Кальдерон (14), Корвер (12), Холланд (9), Кларксон (4), Перрантес (0).

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