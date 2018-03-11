"Финикс" украинца Леня уступил "Шарлотт", "Майами" крупно обыграл "Вашингтон" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В ночь на воскресенье состоялись матчи регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт – Финикс 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43) Шарлотт: Ховард (30 + 12 подборов + 4 блок-шота), Батюм (29 + 12 подборов + 7 передач), Уильямс (16), Уокер (11 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (8) – старт; Камински (16), Лэмб (8), Монк (4), Бэйкон (0), Грэм (0). Финикс: Дэниэлс (17), Бендер (16), Харрисон (14), Пэйтон (14), Чендлер (7) – старт; Рид (16 + 6 подборов), Юлис (11 + 10 передач), Дадли (10), Крисс (7 + 6 подборов), Лень (3 + 1 подбор + 1 потеря: 6:57 минут). Майами – Вашингтон 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26) Майами: Дж. Джонсон (20), Ричардсон (13), Т. Джонсон (13), Драгич (10), Адебайо (6 + 8 подборов) – старт; Эллингтон (17), Макгрудер (13), Олиник (13 + 11 подборов), Уинслоу (10 + 8 подборов), Уэйд (8), Мики (4), Хаслем (2), Бэббит (0). Вашингтон: Бил (14), Портер (10), Саторански (9), Моррис (4), Гортат (3) – старт; Микс (23), Сешнс (12), Убре (11 + 6 подборов), Скотт (7), Смит (6), Фрэйзер (3 + 6 передач). Оклахома-Сити – Сан-Антонио 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26) Оклахома: Уэстбрук (21 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брюэр (12), Джордж (11 + 10 подборов), Адамс (8), Энтони (2 + 7 подборов) – старт; Грант (15 + 8 подборов), Абринес (11), Паттерсон (10), Коллисон (7), Хьюстис (5), Фелтон (2). Сан-Антонио: Олдридж (11 + 7 подборов), Газоль (8 + 7 подборов), Мюррей (9), Андерсон (6), Миллс (6) – старт; Гэй (14 + 6 подборов), Бертанс (14), Форбс (10), Паркер (6), Грин (4), Ловернь (4), Пол (2), Джинобили (0 + 6 передач). Даллас – Мемфис 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17) Даллас: Барнс (25 + 7 подборов), Бареа (20), Пауэлл (15 + 10 подборов), Мэттьюз (6), Новицки (2) – старт; Макдермотт (20 + 7 подборов), Феррел (9 + 6 передач), Клебер (8 + 8 подборов), Финни-Смит (7), Межри (2), Коллинсуорт (0). Мемфис: Брукс (17 + 6 подборов), Грин (14 + 10 подборов), Мартин (13), Маклемор (10 + 6 подборов + 3 блок-шота), Симмонс (4) – старт; Парсонс (9), Рэбб (5), Джонсон (4), Дэвис (2), Рэтан-Майес (2). Клипперс – Орландо 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16) Клипперс: Уильямс (25), Харрис (21 + 9 подборов), Риверс (11 + 6 передач), Джордан (9 + 18 подборов), Торнвелл (6) – старт; Теодосич (15 + 7 передач), Харрел (13), Джонсон (6), Эванс (5), Марьянович (2). Орландо: Симмонс (24 + 7 передач + 5 потерь), Вучевич (17 + 10 подборов), Огастин (19), Айзек (9), Хезонья (5) – старт; Мак (16), Первис (6), Бийомбо (4), Айванду (3), Берч (2).

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