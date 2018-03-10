"Днепр" выиграл у "Химка" и завоевал Кубок Украины по баскетболу.

Матч завершился со счетом 78:71.

В Харькове завершился финальный матч Кубка Украины по баскетболу, в котором "Днепр" боролся за почетный трофей с "Химиком" из Южного и сумел одолеть соперника.

Игра завершилась со счетом 78:71, сообщает официальный сайт турнира.

Дебют матча лучше провел "Днепр". Команда Дениса Журавлева традиционно очень неплохо двигала мяч в атаке, реализовала почти 50% бросков из-за дуги и лучше убегала в быстрые атаки. Химик пытался пользоваться своим преимуществом в габаратих, заигрывая в краске Петрова и Павлова, которые были очень активными под корзиной.

Абсолютно лучшим игроком в первой половине был форвард Днепра Дмитрий Глебов, который за 17 минут в первой половине отметился 17 очками. Именно опытный форвард вывел Днепр вперед на 3 очка перед большим перерывом, реалізувавший свой третий дальний в первой половине, но, надо отметить, "Химик" сумел выровнять игру и приостановить соперника во второй четверти.

Читайте также"Днепр" и "Химик" вышли в финал Кубка Украины по баскетболуВ третьей четверти команде Журавлева удавалось держать Химик на расстоянии 4-5 очков, а под занавес десятиминутки действующим обладателям трофея усилиями Мішули и Тимофеенко удалось оформить мини-рывок, благодаря которому на заключительную 2-минутный перерыв команды ушли при «+8» для "Днепра".

Уже в начале четвертой четверти "Днепр" усилиями капитана Тимофеенко, который очень вовремя добавил в нападении, получил двозначу преимущество. Химик сохранил интригу благодаря двум точным трехочковым Колтера и мог вернуться в игру в заключительной фазе, но две невлучні попытки Марченко за полторы минуты до финальной сирены фактически поставили точку в этом матче. "Днепр" засушил игру и удержал преимущество, доведя финальный матч до победы.

Команда Дениса Журавлева в победила "Химик" и второй год подряд стала обладателем Кубка Украины.

Кубок Украины. Финал.

Химик - Днепр 71:78 (16:22, 18:15, 14:19, 23:22)

Химик: Колтер 22 + 5 подборов + 3 передачи + 2 перехвата - 2 потери, Мальчевский 10 + 6 подборов, Еріанс 7 + 3 перехвата, Марченко 2, Антипов 0 - старт, Петров 18 + 8 подборов + 4 передачи, Сівір 8 + 6 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Павлов 4 + 5 подборов

Днепр: Глебов 21 + 7 подборов + 4 передачи - 4 потери, Тимофеенко 20 + 10 подборов - 4 потери, Мішула 14 + 8 передач, Ревзин 9 + 5 подборов, Шундель 4 - старт, Шевченко 4, Закурдаєв 4, Сизов-2