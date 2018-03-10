40 очков Дюранта не помогли "Голден Стэйт" переиграть "Портленд" в центральном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 108:125.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в центральном из которых "Голден Стейт Уорриорз" проиграли "Портленд Трейл Блейзерс.

Игра завершилась со счетом 108:125, сообщает официальный сайт лиги.

На счету лидера "Голден Стейт" Кевина Дюранта 40 очков. В то же время, у лучшего игрока "Портленда" Си-Джей МакКолума 30 баллов.

НБА. Регулярный чемпионат

9 марта.

Индиана – Атланта 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24)

Индиана: Богданович (21), Джозеф (18 + 7 подборов), Тернер (17 + 12 подборов), Оладипо (17), Т. Янг (4) – старт; Коллисон (17), Букер (8 + 8 подборов), Стивенсон (6), Сабонис (4), Робинсон (0), Лиф (0), Дж. Янг (0).

Атланта: Шредер (15 + 6 потерь), Коллинз (8 + 6 подборов), Дедмон (8 + 7 подборов), Бэйзмор (4), Принс (3) – старт; Дорси (18), Мускала (12), Моррис (9), Тэйлор (4), Пламли (3), Уайт (3), Мэджет (0 + 6 передач).

Детройт – Чикаго 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21)

Детройт: Гриффин (25 + 8 подборов + 8 передач), Буллок (21), Эннис (14), Смит (12), Драммонд (5 + 17 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кеннард (10 + 6 подборов), Морлэнд (8 + 7 подборов + 3 блок-шота), Нельсон (4), Толливер (0), Элленсон (0), Хирн (0).

Чикаго: Данн (13), Лопес (9), ЛаВин (8), Маркканен (6 + 8 подборов), Холидэй (6) – старт; Пэйн (17), Вонле (8 + 6 подборов), Фелисио (4), Блэйкни (4), Валентайн (4 + 8 подборов), Портис (2), Нваба (2).

Торонто – Хьюстон 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)

Торонто: Луари (30 + 6 передач), ДеРозан (23 + 7 подборов), Валанчуюнас (14 + 10 подборов), Ибака (11 + 7 подборов), Пауэлл (2) – старт; ВанВлит (11), Миллер (7), Майлз (6), Сиакам (2), Пелтль (2).

Хьюстон: Харден (40), Пол (14), Капела (13 + 13 подборов), Ариза (13). Такер (3 + 6 подборов) – старт; Гордон (14), Джонсон (5), Мба а Муте (3), Нене (0).

Мемфис – Юта 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24)

Мемфис: Брукс (18), Маклемор (14), Газоль (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (6), Грин (2) – старт; Мартин (13), Рэтан-Майес (8), Селден (4), Дэвис (4 + 8 подборов), Рэбб (0), Джонсон (0).

Юта: Инглс (16), Рубио (15 + 10 подборов), Фэйворс (12 + 3 блок-шота), Митчелл (12 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (4 + 10 подборов) – старт; Краудер (22), О'Нил (6 + 7 подборов), Жеребко (4), Нето (4), Юдо (0), Ньянг (0).

Милуоки – Нью-Йорк 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)

Милуоки: Миддлтон (30), Адетокумбо (28 + 10 подборов), Хенсон (14 + 4 блок-шота), Бледсоу (7 + 8 передач + 5 потерь), Снелл (0) – старт; Зеллер (12 + 6 подборов), Паркер (12), Браун (11 + 7 подборов), Мухаммад (6), Терри (0), Манфорд (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 7 подборов), Мудиай (19), Кантер (16 + 8 подборов), Томас (5), Ниликина (2) – старт; Уильямс (18), О'Куинн (14 + 6 передач), Бизли (4), Берк (4), Дотсон (2), Корнет (2).

Новый Орлеан – Вашингтон 97:116 (19:22, 21:31, 24:30, 35:33)

Новый Орлеан: Рондо (11), Миротич (9 + 12 подборов), Мур (8), Окафор (6), Холидэй (4 + 3 блок-шота) – старт; Миллер (20), Диалло (14 + 9 подборов + 3 блок-шота), Лиггинс (10), Кларк (8), Лемон (7).

Вашингтон: Портер (19 + 7 подборов), Моррис (17 + 6 подборов), Бил (16 + 7 передач), Саторански (8 + 9 передач), Гортат (6 + 8 подборов) – старт; Скотт (14), Убре (11 + 6 подборов), Микс (10), Смит (8), Сешнс (7 + 6 передач), Маинми (0), Фрэйзер (0).

Денвер – Лейкерс 125:116 (37:28, 28:34, 29:34, 31:20)

Денвер: Мюррей (22 + 8 передач), Миллсэп (21 + 6 подборов), Йокич (21 + 6 подборов + 6 передач), Харрис (19), Бартон (13) – старт; Харрис (12), Пламли (8), Эрнангомес (7), Лайлс (2).

Лейкерс: Лопес (29), Рэндл (18 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (17 + 9 подборов), Болл (15 + 8 подборов + 8 передач), Кузма (14 + 6 подборов) – старт; Томас (10), Эннис (8), Уиэр (5), Зубац (0).

Портленд – Голден Стэйт 125:108 (33:27, 28:25, 26:31, 38:25)

Портленд: Макколлум (30), Лиллард (28 + 8 передач), Нуркич (10 + 11 подборов), Харклесс (6), Амину (4) – старт; Тернер (12), Коллинз (12), Дэвис (10 + 15 подборов), Напьер (10), Коннотон (3), Лэйман (0), Свэниган (0).

Голден Стэйт: Дюрант (40 + 6 подборов + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (25), Макги (10), Кук (8), Грин (7 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Луни (8), Ливингстон (6), Янг (3), Каспи (1), Пачулия (0), Джонс (0).

Сакраменто – Орландо 94:88 (22:14, 19:22, 33:26, 20:26)

Сакраменто: Темпл (23), Куфос (18 + 13 подборов), Лабиссьер (8 + 7 подборов), Богданович (8 + 10 передач), Джексон (7 + 6 подборов) – старт; Картер (15), Кули (8), Мэйсон (7 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хилд (0).

Орландо: Симмонс (25), Вучевич (13), Огастин (12 + 7 передач), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (5), Бийомбо (4 + 7 подборов), Берч (2), Первис (2).

Клипперс – Кливленд 116:102 (35:17, 26:30, 24:30, 31:25)

Клипперс: Харрис (23 + 7 подборов), Джордан (20 + 23 подборов), Уильямс (15 + 7 передач), Риверс (15 + 6 передач), Торнвелл (14) – старт; Харрелл (20), Марьянович (6), Теодочис (3), Эванс (0).

Кливленд: Джеймс (25 + 10 подборов + 6 передач), Нэнс (16 +12 подборов), Смит (15), Хилл (10), Худ (0) – старт; Кларксон (21), Грин (8), Жижич (4), Осман (3), Корвер (0), Кальдерон (0), Холланд (0), Перрантес (0).