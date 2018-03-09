"Днепр" и "Химик" вышли в финал Кубка Украины по баскетболу

Решающий матч турнира состоится в субботу в Харькове.

В пятницу состоялись два полуфинальных матча Кубка Украины по баскетболу, в которых "Днепр" одолел "Авантаж-Политехник" из Харькова, а "Химик" из Южного одесскую БИПу.

"Днепр" выиграл со счетом 80:75, сообщает официальный сайт соревнований..

В свою очередь, "Химик" одолел географических соседей из Одессы со счетом 69:61.

Баскетбол. Кубок Украины.

1/2 финала.

Днепр – Авантаж-Политехник– 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

Днепр: Шундель, Ревзин, Тимофеенко, Глебов, Мішула; Вильховецкий, Загреба, Закурдаєв, Шевченко, Мирошниченко, Сизов.

Авантаж-Политехник": Рочняк, Козлов, Барнс, Вуйович, Йованович; Рудаков, Кузнецов, Чугунов, Савченко, Колотилов.

БИПА - Химик 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)

БИПА: Ефианай 23 + 13 подборов - 3 потери, Ноффле 10 + 5 подборов + 2 перехвата - 3 потери, Артамонов 8 + 5 подборов + 4 передачи, Блаус 8 + 7 подборов + 3 передачи, Беликов 5 - старт, Кривцов 4 + 4 подбора, Луценко 3, Тищенко 0, Воевода 0

Химик: Колтер 25 + 6 подборов + 4 передачи - 3 потери, Марченко 12, Еріанс 6 + 4 подбора, Павлов 6, Антипов 2 + 6 подборов - старт, Мальчевский 10 + 5 подборов, Петров 7 + 9 подборов + 6 передач - 3 потери, 1 Сівір