"Финикс" украинца Лэня вновь крупно проиграл в НБА

На сей раз, команда уступила "Оклахоме" со счетом 87:115.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, одном их которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня вторую игру подряд проиграл с крупным счетом.

На сей раз, "Санс" был повержен "Оклахомой Сити Тандер" со счетом 87:115, сообщает официальный сайт турнира.

Лэнь провел на площадке 11 минут 01 секунды, набрал 2 очка, сделал 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

НБА. Регулярный чемпионат.

8 марта.

Шарлотт – Бруклин 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29)

Шарлотт: Уокер (21 + 6 передач), Ховард (19 + 7 подборов + 3 блок-шота), Кидд-Гилкрист (10), Уильямс (7), Батюм (6) – старт; Лэмб (15), Зеллер (13), Монк (13), Эрнангомес (4), Грэм (2), Стоун (1), Камински (0), Бэйкон (0).

Бруклин: Крэбб (29 + 8 подборов), Кэролл (15), Аллен (13 + 7 подборов), Рассел (8), Динуидди (6 + 10 передач) – старт; ЛеВерт (22 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (18 + 12 подборов), Харрис (11), Каннингем (3), Стаускас (0), Эйси (0).

Майами – Филадельфия 108:99 (29:28, 24:21, 20:25, 35:25)

Майами: Уайтсайд (26 + 8 подборов + 5 потерь), Ричардсон (13), Т. Джонсон (12), Драгич (7 + 7 передач), Дж. Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Уэйд (16 + 6 подборов), Олиник (10 + 7 подборов), Уинслоу (9 + 6 подборов), Эллингтон (9), Адебайо (2).

Филадельфия: Шарич (20 + 10 подборов + 6 потерь), Редик (18), Эмбиид (17 + 7 подборов), Симмонс (10 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ковингтон (3 + 7 подборов) – старт; Белинелли (14), Джонсон (8), Ильясова (5), Макконнелл (4).

Миннесота – Бостон 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)

Миннесота: Бьелица (30 + 12 подборов), Гибсон (18), Таунс (15 + 11 подборов), Уиггинс (13 + 7 подборов), Тиг (13 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (5), Дженг (0 + 7 подборов).

Бостон: Ирвинг (23 + 7 подборов + 8 передач), Хорфорд (20 + 8 подборов + 6 передач), Браун (14), Тейтум (12), Бэйнс (6) – старт; Моррис (17), Розир (13), Смарт (9 + 6 передач), Монро (2), Тайс (1), Оджелей (0).

Оклахома-Сити – Финикс 115:87 (26:23, 23:15, 39:29, 27:20)

Оклахома: Уэстбрук (27 + 8 подборов + 9 передач), Джордж (21), Брюэр (17), Адамс (16 + 12 подборов + 3 блок-шота), Энтони (11) – старт; Грант (5 + 6 подборов), Абринес (6), Коллисон (4), Хьюстис (3), Фелтон (3), Фернюсон (2), Паттерсон (0), Джонсон (0).

Финикс: Букер (30 + 6 подборов), Чендлер (10), Джексон (6), Пэйтон (6 + 6 передач) Бендер (3) – старт; Харрисон (9), Питерс (8), Дэниэлс (6 + 6 подборов), Крисс (5), Лень (2 + 3 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот; 11:00 минут), Рид (2).

Голден Стэйт – Сан-Антонио 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20)

Голден Стэйт: Дюрант (37 + 11 подборов + 4 блок-шота), Макги (13 + 7 подборов + 4 блок-шотов), Томпсон (13 + 6 передач), Грин (11 + 12 подборов + 10 передач), Карри (2) – старт; Янг (12), Ливингстон (9 + 7 подборов + 7 передач), Пачулия (5), Луни (4), Кук (2), Каспи (2).

Сан Антонио: Олдридж (30 + 17 подборов), Мюррей (14 + 6 передач), Бертанс (13), Андерсон (12 + 11 подборов + 5 перехватов), Миллс (8) – старт; Паркер (11 + 7 передач), Гэй (10), Форбс (3), Грин (2), Джинобили (2), Ловернь (2).