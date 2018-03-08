"Чикаго" обыграл "Мемфис" в центральном матче дня регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 119:110.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей в центральном из которых "Чикаго Буллс" обыграли "Мемфис Гриззлис". Игра завершилась со счетом 119:110, сообщает официальный сайт лиги. НБА. Регулярный чемпионат. 7 марта. Индиана – Юта 84:104 (20:32, 24:22, 25:25, 15:25) Индиана: Тернер (24 + 3 блок-шота), Богданович (13), Оладипо (13 + 7 передач), Джозеф (12 + 6 подборов), Т. Янг (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (8 + 9 подборов), Пойстресс (3), Букер (2), Робинсон (2), Стивенсон (0), Дж. Янг (0), Лиф (0). Юта: Гобер (23 + 14 подборов), Митчелл (20 + 6 передач + 6 потерь), Рубио (18 + 6 подборов + 7 передач), Инглс (11 + 10 передач), Фэйворс (7 + 7 подборов) – старт; Краудер (16), Жеребко (5), О'Нил (4), Нето (0), Брэдли (0), Юдо (0). Детройт – Торонто 119:121 OT (23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7) Детройт: Гриффин (31), Буллок (21), Смит (14 + 7 передач), Драммонд (10 + 21 подборов), Кеннард (9 + 6 подборов) – старт; Эннис (14), Байкс (7), Толливер (7), Морлэнд (6 + 8 подборов). Торонто: ДеРозан (42 + 6 передач), Пауэлл (17), Лаури (15 + 7 подборов + 15 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов + 3 блок-шота), Ибака (4) – старт; Майлз (8), Сиакам (8 + 6 подборов), ВанВлит (6), Пелтль (4), Миллер (2), Ногейра (1), Райт (0). Чикаго – Мемфис 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35) Чикаго: Маркканен (22 + 6 подборов), ЛаВин (21), Данн (21 + 9 передач + 6 потерь), Портис (15 + 10 подборов), Холидэй (14) – старт; Вонле (9), Нваба (8), Пэйн (7), Фелисио (1 + 8 подборов), Валентайн (1). Мемфис: Брукс (29), Газоль (17 + 6 подборов + 7 передач), Маклемор (17 + 7 подборов + 6 потерь), Грин (11 + 8 подборов), Симмонс (11) – старт; Рэтан-Майес (9 + 7 передач), Селден (7), Хенри (5), Дэвис (4), Рэбб (0). Милуоки – Хьюстон 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23) Милуоки: Адетокумбо (30 + 7 подборов + 6 потерь), Миддлтон (18 + 12 подборов), Бледсоу (15), Хенсон (6 + 6 подборов), Снелл (3) – старт; Браун (15), Паркер (10), Терри (2). Хьюстон: Харден (26 + 6 передач), Пол (16 + 11 передач), Капела (10 + 8 подборов), Токер (9 + 6 подборов), Ариза (9) – старт; Гордон (18 + 6 подборов), Мба а Муте (11 + 7 подборов), Грин (7), Блэк (4). Сакраменто – Новый Орлеан 101:114 (21:32, 23:30, 23:23, 34:29) Сакраменто: Рэндолф (19), Джексон (14), Куфос (6 + 10 подборов), Фокс (2), Богданович (0) – старт; Хилд (20), Мэйсон (16 + 6 передач), Лабиссьер (14), Сэмпсон (6), Кабокло (2), Темпл (2). Новый Орлеан: Холидэй (23 + 8 передач), Дэвис (17 + 5 блок-шотов), Мур (15 + 6 подборов), Рондо (6 + 7 передач), Окафор (5 + 6 подборов) – старт; Миротич (26 + 10 подборов), Кларк (11), Диалло (6), Миллер (3), Лиггинс (2). Денвер – Кливленд 108:113 (23:38, 35:32, 29:19, 21:24) Денвер: Йокич (36 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харрис (18), Миллсэп (12), Мюррей (11 + 7 подборов), Чендлер (3 + 7 подборов) – старт; Пламли (12), Харрис (7), Бартон (4), Бизли (3), Лайлс (2 + 6 подборов). Кливленд: Джеймс (39 + 8 подборов + 10 передач), Худ (15), Нэнс (13 + 13 подборов), Хилл (7), Смит (6) – старт; Грин (10), Корвер (7), Кларксон (8), Жижич (5), Осман (3). Лейкерс – Орландо 108:107 (23:32, 33:19, 25:28, 27:28) Лейкерс: Лопес (27), Кузма (20 + 10 подборов), Болл (16 + 6 подборов), Рэндл (12 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Томас (13 + 9 передач), Зубац (6), Карусо (4), Брайант (0), Уиэр (0). Орландо: Гордон (28 + 14 подборов), Вучевич (24 + 12 подборов + 6 передач), Фурнье (11), Симмонс (9 + 7 передач), Огастин (9 + 8 передач) – старт; Хезонья (9), Мак (9), Айванду (2), Айзек (2), Бийомбо (2), Аффлало (2).

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