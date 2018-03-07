"Вашингтон" в овертайме обыграл "Майами", "Оклахома" проиграла "Хьюстону" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" в овертайме обыграл "Майами". "Оклахома-Сити" уступила "Хьюстону", сообщает официальный сайт турнира. Вашингтон – Майами 117:113 OT (31:26, 28:24, 27:30, 19:25, 12:8) Вашингтон: Бил (30 + 6 подборов + 7 передач), Саторански (19 + 7 передач), Моррис (16 + 13 подборов), Портер (12), Гортат (8 + 6 подборов) – старт; Убре (14), Скотт (8), Сешнс (6), Маинми (2), Микс (2), Смит (0). Майами: Ричардсон (16), Драгич (16 + 7 подборов), Уайтсайд (8 + 6 подборов), Дж. Джонон (6), Бэббит (3) – старт; Уэйд (22 + 6 передач), Т. Джонсон (21), Уинслоу (15 + 6 подборов), Олиник (3 + 9 подборов), Макгрудер (3), Адебайо (0). Торонто – Атланта 106:90 (27:28, 23:23, 26:26, 30:13) Торонто: ДеРозан (25), Валанчюнас (15 + 7 подборов), Ибака (10 + 6 подборов), Миллер (5), Лаури (4 + 7 передач) – старт; Майлз (14 + 7 подборов), Райт (10), Сиакам (8), Пелтль (6 + 9 подборов + 3 блок-шота), Пауэлл (5), ВанВлит (4 + 7 передач), Маккини (0), Ногейра (0). Атланта: Коллинз (14), Бэйзмор (14), Дедмон (12 + 10 подборов + 3 блок-шота), Шредер (11), Принс (9 + 8 подборов) – старт; Дорси (10), Пламли (9 + 9 подборов), Мускала (5), Моррис (4), Тэйлор (2), Мэджетт (0). Шарлотт – Филадельфия 114:128 (29:32, 30:39, 32:30, 23:27) Шарлотт: Ховард (30 + 6 подборов + 3 блок-шота), Батюм (12 + 10 передач), Уильямс (11), Кидд-Гилкрист (5), Уокер (5 + 7 передач) – старт; Грэм (12), Камински (11), Лэмб (10), Монк (9), Зеллер (8), Эрнангомес (1), Бэйкон (0), Стоун (0). Филадельфия: Ковингтон (22), Шарич (19), Эмбиид (18), Симмонс (16 + 8 подборов + 13 передач), Редик (14) – старт; Белинелли (11), Ильясова (11 + 6 подборов), Макконнелл (8), Джонсон (7), Луваву-Кабарро (2), Холмс (0), Андерсон (0). Оклахома-Сити – Хьюстон 112:122 (24:26, 21:28, 29:33, 38:35) Оклахома: Уэстбрук (32 + 7 передач + 9 потерь), Энтони (23), Джордж (17), Адамс (16 + 8 подборов), Хьюстис (3) – старт; Брюэр (10), Фелтон (8), Грант (3), Паттерсон (0), Фергюссон (0), Абринес (0), Джонсон (0). Хьюстон: Пол (25), Харден (23 + 11 передач + 10 потерь), Ариза (15), Такер (10 + 6 подборов), Капела (10) – старт; Гордон (14), Мба а Муте (11), Нене (8), Грин (6). Даллас – Денвер 118:107 (29:25, 29:37, 38:23, 22:22) Даллас: Феррел (24), Смит (18 + 11 передач), Новицки (17), Барнс (15 + 7 подборов), Пауэлл (14) – старт; Макдермотт (15), Ноэл (8 + 14 подборов), Бареа (7 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Коллинсуорт (0). Денвер: Чендлер (21), Миллсэп (12 + 6 подборов), Харрис (11), Мюррей (6), Йокич (4 + 9 подборов) – старт; Бартон (16 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (10 + 7 подборов), Лайлс (10), Бизли (10), Харрис (7). Портленд – Нью-Йорк 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16) Портленд: Лаллард (37), Макколлум (19 + 6 подборов), Нуркич (11 + 8 подборов), Тернер (8), Амину (6) – старт; Напьер (12), Коннотон (8), Коллинз (5 + 10 подборов), Дэвис (2 + 14 подборов), Свэниган (2), Болдуин (1), Лэйман (0). Нью-Йорк: Хардуэй (19), Кантер (18 + 11 подборов), Томас (6), Ниликина (6), Мудиай (3 + 6 потерь) – старт; Бизли (16), Уильямс (8), Берк (4 + 7 подборов), Корнет (3), Дотсон (2), О'Куинн (2 + 6 подборов + 3 блок-шота), Хикс (0). Клипперс – Новый Орлеан 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24) Клипперс: Харрис (27 + 11 подборов), Риверс (11), Джордан (10 + 20 подборов), Теодосич (9), Джонсон (0) – старт; Уильямс (27 + 11 передач + 5 потерь), Харрелл (26 + 8 подборов), Торнвелл (4 + 9 подборов), Колпатрик (2), Деккер (0). Новый Орлеан: Дэвис (41 + 13 подборов + 3 блок-шота), Холидэй (19 + 17 передач), Рондо (13 + 9 передач), Мур (10 + 9 подборов), Окафор (9 + 7 подборов + 3 блок-шота) – старт; Миротич (13 + 7 подборов), Кларк (9), Миллер (5), Диалло (2). Голден Стэйт – Бруклин 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21) Голден Стэйт: Карри (34 + 6 подборов), Дюрант (19 + 6 подборов), Томпсон (18), Грин (16 + 9 передач + 6 потерь), Макги (12) – старт; Игудала (6 + 6 подборов), Белл (5), Ливингстон (4), Янг (0), Луни (0), Кук (0). Бруклин: Расселл (20), Кэролл (19 + 7 подборов), Динуидди (13 + 6 передач), Крэбб (9), Аллен (6) – старт; ЛеВерт (10), Холлис-Джефферсон (9 + 6 подборов), Каннингем (7), Харрис (6), Эйси (2).

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