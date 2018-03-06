"Финикс Санс" украинца Лэня в восьмой раз подряд остался без плей-офф НБА

14:13, 06 марта 2018
Баскетбол
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6 очков Лэня не помогли &quot;Финиксу&quot; обыграть &quot;Милуоки&quot; / nba.com

В рамках очередного игрового дня "Санс" потерпели поражение от "Майами" (125:103), которое поставило крест на шансах команды пробиться в плей-офф НБА, сообщает SportaArena.

Украинский центровой Алексей Лэнь в очередной раз вышел со скамейки запасных и набрал 7 очков, а также совершил 5 подборов, но это не помогло команде избежать фиаско.

Это восьмой сезон подряд без плей-офф для "Санс", и за это время через команду прошло 5 главных тренеров и 88 игроков.

Лэнь в нынешнем сезоне провел за "Финикс" 55 поединков, набирая в среднем по 8,2 очка, 7,7 подбора и 1,2 передачи за игру. Украинец выступает за команду с 2013 года.

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Теги: #Лэнь НБА Финикс#плей-офф НБА