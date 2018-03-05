"Финикс" украинца Лэня проиграл "Атланте" с разницей в 1 очко в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 112:113.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проигра "Атланте Хоукс" с минимальной разницей в 1 очко.

Игра завершилась со счетом 112:113, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец не попал в стартовый состав своей команды, провел на площадке всего 2 минуты 26 секунд и набрал лишь 2 очка.

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4 марта.

Атланта – Финикс 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

Атланта: Принс (22), Шредер (21 + 6 подборов + 6 передач), Дорси (12), Дедмон (7), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (12), Пламли (10 + 11 подборов), Мускала (10), Тэйлор (8), Моррис (7).

Финикс: Уоррен (35), Букер (20 + 5 потерь), Пэйтон (11 + 10 подборов + 14 передач), Бендер (6 + 8 передач), Чендлер (6) – старт; Крисс (17 + 4 блок-шота), Джексон (10), Дэниэлс (5), Лень (2; 2:25 минут), Харрисон (0).

Вашингтон – Индиана 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)

Вашингтон: Бил (22 + 11 передач + 5 потерь), Портер (17 + 8 подборов), Моррис (12 + 7 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (7) – старт; Скотт (10), Маинми (8 + 9 подборов), Микс (7), Фрэйзер (2).

Индиана: Оладипо (33 + 7 подборов), Богданович (20), Джозеф (16), Тернер (12 + 13 подборов), Т. Янг (0) – старт; Сабонис (8), Дж. Янг (4), Робинсон (2), Стивенсон (2), Лиф (0).

Торонто – Шарлотт 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)

Торонто: ДеРозан (19 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Ибака (17 + 8 подборов + 3 блок-шота), Лаури (14 +10 подборов), Миллер (0) – старт; Майлз (12), ВанВлит (12), Сиакам (7), Райт (4), Пелтль (0 + 3 блок-шота), Ногейра (0), Пауэлл (0).

Шарлотт: Уокер (27 + 6 подборов), Ховард (10 + 10 подборов), Батюм (10 + 6 подборов + 8 передач), Кидд-Килкрист (8), Уильямс (2) – старт; Лэмб (16), Камински (15), Зеллер (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (4), Грэм (0).

Даллас – Новый Орлеан 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)

Даллас: Смит (23 + 8 передач), Новицки (23 + 7 подборов), Барнс (18 + 6 подборов), Пауэлл (5 + 11 подборов), Феррел (5) – старт; Бареа (13), Макдермотт (10), Коллинсуорт (5), Ноэл (4 + 8 подборов), Межри (2), Хопсон (1), Клебер (0).

Новый Орлеан: Холидэй (30 + 7 передач), Миротич (24), Дэвис (23 + 13 подборов + 3 блок-шота), Рондо (14 + 9 подборов + 10 передач), Мур (7) – старт; Диалло (13 + 15 подборов), Кларк (9), Лемон (1), Миллер (0), Лиггинс (0).

Милуоки – Филадельфия 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)

Милуоки: Адетокумбо (35 + 9 подборов + 7 передач), Бледсоу (22 + 7 передач), Хенсон (11), Миддлтон (10), Снелл (7) – старт; Паркер (13 + 7 подборов), Зеллер (11), Терри (9), Браун (0), Макер (0).

Филадельфия: Шарич (25 + 6 подборов), Эмбиид (19 + 8 подборов), Редик (17), Симмонс (12 + 15 передач), Ковингтон (9) – старт; Белинелли (10), Ильясова (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2).

Клипперс – Бруклин 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

Клипперс: Риверс (27), Харрис (26 + 8 подборов + 3 блок-шота), Джордан (17 + 15 подборов), Теодосич (14), Джонсон (0) – старт; Уильямс (21), Харрел (11), Торнвелл (5), Килпатрик (0), Деккер (0).

Бруклин: Кэролл (20 + 7 подборов), Аллен (7 + 5 потерь), Расселл (6), Динуидди (6 + 10 передач), Крэбб (6) – старт; ЛеВерт (27), Харрис (19), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов), Каннингем (14).

Сакраменто – Нью-Йорк 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

Сакраменто: Богданович (22 + 7 передач), Лабиссьер (14 + 6 подборов + 3 блок-шота), Джексон (12 + 6 подборов), Куфос (12 + 8 подборов), Фокс (10) – старт; Хилд (12), Картер (9), Мэйсон (8), Темпл (3), Кабокло (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Кантер (14 + 16 подборов), Ли (10), Бизли (6 + 5 потерь), Мудиай (0) – старт; О'Куинн (14 + 8 подборов + 3 блок-шота), Берк (11 + 6 передач), Ниликина (7), Томас (5), Уильямс (4)