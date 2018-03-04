"Днепр" снова победил "Будивельник" в баскетбольной Суперлиге

16:23, 04 марта 2018 Баскетбол 80

Матч завершился со счетом 70:75.

В Днепре завершился центральный матч игрового дня чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Днепр" принимал столичный "Будивельник" и в очередной раз победил действующего чемпиона Украины. Матч завершился со счетом 75:70, сообщает официальный сайт соревнований. В другом матче дня харьковский "Авантаж-Политехник" уступил "Черкасским Мавпам" со счетом 75:96. Суперлига. 4 марта Днепр – Будивельник– 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22) Днепр: Шундель 3+3пд, Ревзин 7+2пд,3пр, Шевченко 18+10пд,2пр, Тимофеенко 21+7пд,1пр, Мішула 18+6пр; Закурдаєв 4+1пд,3пр, Мироненко 2+8пд, Сизов 2+6пд,1пр. Строитель: Месяц 7+1пд,2пр, Сандул 8+7пд,1пр, Крутоус 4+1пр, Отверченко 8+2пд,3пр, Дугат 26+6пд,7пр; Анисимов 7+2пд, Винтоняк 2+2пд, Зотов 4+2пр, Дроздов 4+7пд,2пр. БК “Авантаж-Политехник” – БК “Черкасские Обезьяны” – 75:96 БК “Авантаж-Политехник”: Барнс – 21оч, 8пб; Рочняк – 14оч, 7пб. БК “Черкасские Обезьяны”: Дэвис – 24оч, 5пб; Кобец – 23оч.

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