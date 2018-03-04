"Хьюстон" обыграл "Бостон" в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 123:120.

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной асс оциации состоялись семь матчей, в центральном из которых "Хьюстон Рокетс" обыграл "Бостон Селтикс". Матч завершился со счетом 123:120, сообщает официальный сайт лиги. На счету лидера "Хьюстона" Джеймса Хардена 26 очков, 7 подборов, 10 передач и 5 перехватов. НБА. Регулярный чемпионат. 3 марта. Орландо – Мемфис 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21) Орландо: Вучевич (19 + 6 подборов), Фурнье (19), Огастин (16), Гордон (14 + 8 подборов), Симмонс (11 + 6 подборов) – старт; Хезонья (16), Мак (6), Бийомбо (4 + 7 подборов), Берч (2), Айзек (0), Айванду (0), Спейтс (0). Мемфис: Маклемор (20 + 7 подборов), Мартин (19 + 11 подборов), Чалмерс (15), Грин (10 + 3 блок-шота), Брукс (9) – старт; Симмонс (14), Рэбб (5), Парсонс (4), Джонсон (2) Хенри (2). Кливленд – Денвер 117:126 (31:37, 31:36, 35:30, 20:23) Кливленд: Джеймс (25 + 10 подборов + 15 передач), Смит (19), Хилл (17), Осман (13), Томпсон (12 + 7 подборов) – старт; Нэнс (14 + 8 подборов), Кларксон (11), Худ (6), Корвер (0), Холланд (0), Перрантес (0). Денвер: Харрис (32), Чендлер (16), Мюррей (16), Миллсэп (11 + 6 подборов), Йокич (9 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Бартон (23 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (8), Джефферсон (4), Харрис (4), Бизли (3). Майами – Детройт 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26) Майами: Ричардсон (17), Джонсон (14), Драгич (13), Бэббит (9), Уайтсайд (8 + 19 подборов) – старт; Олиник (17), Уинслоу (13), Уэйд (11 + 6 подборов), Макгрудер (3), Хаслем (0). Детройт: Гриффин (31 + 6 передач), Драммонд (22 + 18 подборов + 5 потерь), Буллок (11 + 8 подборов), Эннис (7), Смит (4) – старт; Байкс (7), Джонсон (5), Гэллоуэй (4), Морлэнд (3), Толливер (2). Хьюстон – Бостон 123:120 (30:32, 28:32, 28:25, 37:31) Хьюстон: Харден (26 + 7 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Ариза (21), Пол (15 + 7 передач), Такер (9), Капела (8 + 17 подборов) – старт; Гордон (29), Нене (8), Мба а Муте (7), Джонсон (0). Бостон: Ирвинг (18 + 6 передач), Тейтум (12), Хорфорд (10 + 6 подборов), Браун (9), Бэйнс (4) – старт; Моррис (21), Монро (18 + 6 подборов), Розир (17), Смарт (11 + 6 подборов). Сан-Антонио – Лейкерс 112:116 (30:23, 30:30, 31:27, 21:36) Сан-Антонио: Газоль (19 + 10 подборов + 8 передач + 3 блок-шота), Миллс (14), Мюррей (12 + 7 подборов), Бертанс (11), Андресон (8) – старт; Гэй (15 + 8 подборов), Джинобили (12 + 6 передач), Ловернь (8 + 9 подборов), Грин (7), Паркер (6). Лейкерс: Рэндл (25 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (18 + 13 подборов), Болл (18 + 7 подборов + 11 передач), Лопес (14), Кузма (11 + 8 подборов) – старт; Томас (21 + 7 передач + 5 потерь), Уиэр (7), Зубац (2), Эннис (0), Пэйтон (0). Сакраменто – Юта 91:98 (17:25, 26:27, 23:23, 25:23) Сакраменто: Фокс (17), Богданович (15), Рэндолф (12), Куфос (8 + 7 подборов), Джексон (3) – старт; Лабиссьер (12 + 12 подборов + 3 блок-шота), Хилд (9), Мэйсон (9), Картер (6 + 6 подборов). Юта: Митчелл (27), Гобер (16 + 12 подборов), Фэйворс (15 + 8 подборов), Рубио (10 + 8 подборов + 6 передач), Инглс (8) – старт; Краудер (14), Жеребко (8 + 6 подборов), О'Нил (0), Нето (0). Портленд – Оклахома-Сити 108:100 (25:28, 28:22, 30:25, 25:25) Портленд: Макколлум (28 + 8 подборов + 6 передач), Лиллард (20 + 7 передач), Тернер (17), Нуркич (9 + 7 подборов), Амину (3 + 6 подборов) – старт; Коллинз (12), Коннотон (6), Дэвис (6 + 10 подборов), Напьер (7), Ленард (0). Оклахома: Уэстбрук (30 + 11 подборов + 6 передач), Джордж (21 + 7 подборов), Паттерсон (12 + 6 подборов), Адамс (12 + 7 подборов), Хьюстис (3) – старт; Грант (13), Фелтон (9), Брюэр (0), Абринес (0).

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