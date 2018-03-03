"Химик" добыл трудную победу в Запорожье, БИПА сломила "Николаев" в баскетбольной Суперлиге

Состоялись два матча регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги состоялись два матча. БИПА на выезде одолела Николаев - исход игры решился в напряженной концовке. "Химик" в гостях добыл победу в игре с "Запорожьем". Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

МБК Николаев - БИПА - 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)

МБК Николаев: Тонченко (5 + 12 передач), Денис Иванов (6), Онуфриев (9), Носков (13 + 6 подборов + 6 передач), Кушниров (11 + 11 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) – старт; Аникиенко (5), Жуковский (16), Давыдюк (13), Хохоник, Попов (7), Гуржий

БИПА: Артамонов (17 + 9 передач), Луценко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Эфианайи (16 + 11 подборов), Кривцов (9), Блаус (12 + 8 подборов) – старт; Тищенко (7), Воевода, Балабан (10), Ноффле (10)

БК Запорожье-ZOG — Химик 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)

Запорожье: Ткачук (5), Щепкин (19 + 6 подборов), Овдеенко (6), Никитин (2), Анисимов (12 + 10 подборов + 3 блок-шота) — старт; Ворник (11), Буц (7), Кожемякин (10), Кондраков (7 + 5 передач), Теряник (0).

Химик: Колтер (26 + 11 передач + 5 потерь), Марченко (2), Эрианс (19 + 5 подборов), Павлов (21 + 9 подборов), Антипов (5 + 9 подборов) — старт; Мальчевский (7 + 6 подборов), Сивир (6), Войналович (0).