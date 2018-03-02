"Черкасские мавпы" крупно обыграли "Днепр", "Будивельник" одержал трудную победу в Харькове

Состоялись два матча баскетбольной Суперлиги.

«Черкасские мавпы» в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу на выезде разгромили первую команду Суперлиги «Днепр», сообщает официальный сайт турнира.

Первые три четверти остались за гостями и лишь в заключительной десятиминутке подопечные Журавлева немного сократили отставание, которое, впрочем, все равно осталось весьма внушительным.

Отметим, что это уже вторая победа «Мавп» над «Днепром» в текущем сезоне.

«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14).

«Днепр»: Мишула (7 + 5 потерь + 3 перехвата), Шундель (8 + 5 подборов + 3 перехвата), Ревзин (11 + 5 подборов), Шевченко (17), Тимофеенко (8) — старт; Закурдаев (9 + 4 передачи), Сизов (9 + 7 подборов), Мироненко (0 + 9 подборов).

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (4), Кольченко (24), Конев (10), Липовцев (0 + 4 подбора + 4 передачи), Дэвис (6 + 6 подборов) — старт; Конате (9 + 6 подборов), Кобец (25), Ткаченко (3), Беллфилд (2 + 6 передач + 6 потерь), Руслов.

Идущий на втором месте в турнирной таблице Суперлиги «Будивельник» в матче регулярного чемпионата Украины сумел на выезде в Харькове обыграть «Политехник».

Столичная команда очень убедительно начала игру и уже после первой четверти вела «+14». Однако следующие две десятиминутки прошли уже с преимуществом хозяев. Перед заключительной четвертью команды разделяло всего пять баллов, но их, впрочем, харьковчанам отыграть не удалось.

Самым результативным игроком матча в составе «Будивельника» стал Месяц (13 очков), в "Политехнике" – Барнс (16 очков).

Напомним, в предыдущем туре киевляне уступили «Запорожью», а «Политехник» проиграл БИПе.

«Политехник» — «Будивельник» 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)

«Политехник»: Йованович (7), Барнс (16 + 7 подборов), Рудаков (2 + 6 подборов), Рочняк (8 + 7 подборов), Колотилов (4) — старт; Козлов (13 + 6 передач), Кузнецов (0 + 6 подборов), Чугунов, Вуйович (15 + 8 подборов).

«Будивельник»: Зотов (2 + 6 передач + 4 перехвата), Дугат (13 + 10 подборов), Крутоус (13 + 5 подборов), Дроздов (7 + 8 подборов), Сандул (10 + 5 подборов) — старт; Анисимов (12 + 6 подборов), Винтоняк, Месяц (13), Дзюба.