"Лейкерс" обыграли "Майами", "Кливленд" уступил "Филадельфии" в НБА

"Сакраменто" обыграл "Бруклин" в овертайме.

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" уверенно обыграли на выезде "Майами", а "Кливленд" проиграл "Филадельфии", сообщает официальный сайт турнира. Майами – Лейкерс 113:131 (36:33, 26:40, 32:31, 19:27) Майами: Драгич (19 + 7 передач), Уинслоу (17 + 5 подборов), Ричардсон (15), Уайтсайд (6 + 7 подборов), Олиник (0) – старт; Уэйд (25), Адебайо (15 + 10 подборов), Макгрудер (10), Джонсон (6 + 5 передач), Бэббит (0), Мики (0). Лейкерс: Рэндл (25 + 6 подборов), Ингрэм (19 + 5 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Лопес (10), Болл (8 + 6 подборов + 7 передач) – старт; Томас (29 + 6 передач), Кузма (16 + 6 подборов), Зубац (6), Эннис (0), Пэйтон II (0), Брайант (0). Кливленд – Филадельфия 97:108 (29:32, 27:27, 15:18, 26:31) Кливленд: Джеймс (30 + 9 подборов + 8 передач), Худд (11 + 5 подборов + 5 передач), Хилл (7), Томпсон (6 + 11 подборов), Осман (6) – старт; Нэнс-младший (13 + 7 подборов), Кларксон (10), Корвер (9), Грин (5), Перрантес (0). Филадельфия: Редик (22), Симмонс (18 + 9 подборов + 8 передач), Эмбиид (17 + 14 подборов + 6 передач), Шарич (16 + 9 подборов), Ковингтон (10 + 10 подборов) – старт;Белинелли (11), Джонсон (6 + 5 подборов), Ильясова (6), Макконнелл (2). Сакраменто – Бруклин 116:111 OT (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11) Сакраменто: Коули-Стайн (17 + 7 подборов + 6 передач), Фокс (17), Богданович (16), Лабиссьер (11), Джексон (6) – старт; Хилд (7), Мэйсон (7), Темпл (7), Куфос (6 + 11 подборов). Бруклин: Кэролл (21 + 7 подборов), Крэбб (17), Аллен (14 + 11 подборов), Расселл (9 + 10 передач), Динуидди (6) – старт; Харрис (11), Каннингем (7 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (7), ЛеВерт (6). Портленд – Миннесота 108:99 (19:24, 25:25, 31:29, 33:21) Портленд: Лиллард (35 + 7 подборов), Макколлум (19), Нуркич (16 + 6 подборов), Амину (10 + 12 подборов), Харклесс (0) – старт; Напьер (16), Дэвис (10 + 11 подборов), Коллинз (2), Тернер (0), Коннотон (0). Миннесота: Таунс (34 + 17 подборов + 3 блок-шота), Уиггинс (21), Тиг (13 + 5 потерь), Гибсон (9), Бьелица (8 + 12 подборов) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (2), Джонс (2), Джордж-Хант (0).

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