"Голден Стэйт" обыграл "Вашингтон", "Сан-Антонио" уступил "Новому Орлеану" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт ассоциации. Орландо – Торонто 104:117 (37:42, 26:27, 26:21, 15:27) Орландо: Фурнье (17), Вучевич (14 + 6 подборов), Симмонс (13), Гордон (11 + 10 подборов), Огастин (11 + 6 передач) – старт; Хезонья (17), Мак (12), Бийомбо (6), Вон (3), Айванду (0), Берч (0). Торонто: ДеРозан (21), Лаури (17 + 7 подборов + 11 передач), Валанчюнас (10 + 5 подборов), Ибака (9), Ануноби (7) – старт; Сиакам (14 + 6 подборов), Пелтль (13 + 8 подборов + 5 передач), ВанВлит (12), Майлз (8), Райт (6), Пауэлл (0), Миллер (0). Детройт – Милуоки 110:87 (32:32, 21:12, 32:26, 25:17) Детройт: Буллок (16), Драммонд (15 + 16 подборов), Гриффин (8 + 9 подборов + 7 передач), Смит (4), Эннис (4) – старт; Джонсон (19 + 6 подборов), Гэллоуэй (13), Байкс (12), Морлэнд (10 + 12 подборов + 6 передач), Толливер (6), Кеннард (3), Элленсон (0). Милуоки: Бледсоу (19 + 6 подборов), Миддлтон (17), Адетокумбо (11), Хенсон (6), Браун (4 + 5 подборов) – старт; Килпатрик (9), Паркер (7), Макер (5), Зеллер (4), Уилсон (3), Терри (2), Манфорд (0). Атланта – Индиана 107:102 (28:27, 27:23, 30:15, 22:37) Атланта: Коллинз (16 + 7 подборов), Дедмон (15 + 9 подборов + 5 потерь), Принс (15 + 7 подборов), Шредер (14 + 5 передач), Бэйзмор (6 + 5 передач) – старт; Тэйлор (13), Мускала (12 + 8 подборов), Пламли (6), Дорси (4 + 6 подборов), Дилэйни (4), Моррис (2). Индиана: Богданович (26), Оладипо (22 + 5 подборов + 5 передач), Таддеус Янг (11 + 5 подборов), тернер (5 + 5 подборов), Джозеф (0) – старт; Стивенсон (18 + 6 подборов + 5 потерь), Сабонис 914 + 12 подборов + 5 потерь), Джо Янг (6), Робинсон-младший (0). Бостон – Шарлотт 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27) Бостон: Ирвинг (34 + 5 передач), Браун (15 + 5 подборов), Бэйнс (12 + 10 подборов), Тейтум (7), Хорфорд (5) – старт; Моррис (15 + 8 подборов), Монро (14), Розир (14), Смарт (10 + 6 передач), Надер (5), Оджелей (3), Ларкин (0). Шарлотт: Уокер (23 + 5 передач), Ховард (21), Батюм (7 + 5 подборов + 10 передач), Уильямс (4 + 9 подборов), Грэм (2) – старт; Камински (16), Картер-Уильямс (14), Лэмб (10), Бэйкон (6), Монк (3), Эрнангомес (0 + 6 подборов), Стоун (0). Вашингтон – Голден Стэйт 101:109 (21:36, 35:22, 14:27, 31:24) Вашингтон: Портер (29 + 10 подборов), Моррис (16 + 9 подборов), Саторански (11 + 5 подборов), Бил (8 + 5 передач + 5 потерь), Гортат (2) – старт; Убре (17), Микс (8 + 7 подборов), Скотт (6), Маинми (4), Фрэйзер (0). Голден Стэйт: Дюрант (32 + 6 подборов), Карри (25 + 5 подборов + 6 потерь), Томпсон (13), Грин (11 + 6 подборов + 11 передач), Макги (2 + 6 подборов) – старт; Игудала (14 + 7 подборов), Ливингстон (6), Пачулия (2), Белл (2), Уэст (2), Янг (0). Мемфис – Финикс 102:110 (27:21, 27:36, 18:25, 30:28) Мемфис: Газоль (22 + 13 подборов), Харрисон (20 + 5 подборов + 7 передач), Грин (12 + 12 подборов), Брукс (7), Маклемор (5) – старт; Мартин (16 + 6 подборов + 5 передач), Чалмерс (9), Хенри (7), Рэбб (4 + 5 подборов). Финикс: Букер (34 + 6 подборов), Джексон (29 + 7 подборов), Пэйтон (19 + 10 подборов + 6 потерь), Бендер (7 + 5 подборов), Лень (6 + 11 подборов + 4 передачи + 1 потеря) – старт; Дэниэлс (8), Харрисон (7 + 5 подборов), Крисс (0), Дадли (0). Сан-Антонио – Новый Орлеан 116:121 (29:24, 31:27, 35:36, 21:34) Сан-Антонио: Мюррей (18 + 9 подборов + 5 передач), Миллс (11), Олдридж (8), Бертанс (7), Андерсон (4 + 8 подборов) – старт; Гэй (19 + 5 подборов), Джинобили (17), Ловернь (14 + 7 подборов), Паркер (10), Грин (8 + 5 подборов), Форбс (0). Новый Орлеан: Дэвис (26 + 15 подборов), Холидэй (25), Мур (17), Рондо (13 + 8 подборов + 12 передач), Окафор (0) – старт; Миротич (13), Миллер (11), Кларк (10), Диалло (4), Лемон (0). Даллас – Оклахома-Сити 110:111 OT (21:32, 22:22, 33:23, 24:23, 10:11) Даллас: Барнс (26 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), Пауэлл (21 + 8 подборов), Смит (17 + 6 передач), Новицки (12 + 5 подборов), Мэттьюз (11 + 7 подборов) – старт; Бареа (12 + 7 передач), Ноэл (4), Феррел (4), Макдермотт (3). Оклахома-Сити: Уэстбрук (30 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Джордж (23 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Энтони (12 + 6 подборов), Адамс (9 + 12 подборов), Хьюстис (6) – старт; Грант (12 + 5 подборов), Фелтон (10 + 5 подборов), Паттерсон (4), Абринес (3), Фергюсон (2). Клипперс – Хьюстон 92:105 (12:34, 31:27, 29:22, 20:22) Клипперс: Харрис (24 + 6 потерь), Теодосич (13 + 6 подборов), Си Джей Уильямс (6), Риверс (6), Джордан (4 + 16 подборов) – старт; Харрелл (22), Лу Уильямс (13), Торнвелл (4), Джонсон (0), Марьянович (0), Деккер (0). Хьюстон: Харден (25 + 7 передач), Капела (22 + 14 подборов), Ариза (11), Пол (8 + 8 передач), Такер (3 + 6 подборов) – старт; Гордон (22), Мба а Муте (8), Нене (3), Джонсон (3), Грин (0), Блэк (0).

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