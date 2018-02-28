Три игрока команд высшей украинской лиги наказаны за организацию договорного матча.

Три украинских баскетболиста получили пожизненные дисквалификации за организацию договорного матча в чемпионате Украины.

Об этом сообщает официальный сайт федерации баскетбола страны.

Правовая комиссия Федерации вынесла свое решение по скандальному матчу высшей лиги (второй по силе дивизион) "Кремень" - "Харьковские Соколы", который состоялся 4 февраля.

После этой игры президент харьковчан Сергей Чебышев выступил с открытым заявлением насчет того, что двое игроков его команды — Сергей Гущин и Никита Базилев — могли быть причастны к организации матча с фиксированным результатом. После оба были отчислены из расположения харьковской команды по решению команды и руководства клуба. «Кремень» также отстранил от матчей защитника Ивана Тимощука.

Комиссия, приняв во внимание объяснения игроков, а также проведя детальный анализ матча, вынесла свое решение. Действия трех игроков были признаны такими, что произведены с целью противоправного влияния на результат и подпадают под статью 20 дисциплинарных санкций ФБУ.

В соответствии со статьей 27 того же документа, Федерация пожизненно дисквалифицировала Ивана Тимощука, Сергея Гущина и Никиту Базилева, запретив им занимать любую должность, связанную с баскетболом (административную, спортивную, профессиональную и т.д.).