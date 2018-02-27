"Финикс" украинца Лэня проиграл "Новому Орлеану" в очередном матче НБА

Игра завершилась со счетом 116:125.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 116:125.

На счету Лэня в этой игре 1 очко, 3 подбора, 2 передачи и 1 потеря.

Также стоит отметить, что в цнтральном матче дня "Голден Стейт Уорриорз" в гостях обыграл "Нью-Йорк Никс" со счетом 111:125.

НБА. Реулярный чемпионат.

26 февраля.

Бруклин – Чикаго 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17)

Бруклин: Крэбб (21), Аллен (18 + 9 подборов), Кэрролл (18 + 6 подборов + 5 передач), Расселл (6 + 8 передач), Динуидди (5 + 5 подборов + 9 передач) – старт; Харрис (15 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (7), ЛеВерт (6), Каннингем (5 + 9 подборров), Эйси (3), Стаускас (0).

Чикаго: Данн (23), Маркканен (19 + 6 подборов), Нваба (6 + 6 подборов), Фелисио (4), Холидэй (4) – старт; Портис (12 + 9 подборов), Валентайн (11 + 13 подборов), Вонле (6 + 8 подборов), Пэйн (2 + 5 подборов).

Бостон – Мемфис 109:98 (33:24, 34:17, 19:28, 23:29)

Бостон: Ирвинг (25 + 6 подборов + 5 передач), Браун (13), Бэйнс (9), Хорфорд (5 + 5 подборов), Тейтум (5) – старт; Розир (15), Моррис (13 + 8 подборов), Тайс (12 + 7 подборов), Смарт (6 + 5 передач), Ларкин (4), Надер (2), Оджелей (0).

Мемфис: Грин (21 + 11 подборов), Газоль (17 + 8 подборов + 8 передач), Харрисон (14 + 7 подборов + 7 передач), Мартин (9 + 5 передач), Брукс (6) – старт; Дэвис (12), Чалмерс (9), Хенри (4), Джонсон (4), Маклемор (2), Рэбб (0).

Атланта – Лейкерс 104:123 (22:28, 24:36, 29:32, 29:27)

Атланта: Принс (24), Шредер (20), Бэйзмор (12), Дедмон (7 + 7 подборов), Коллинз (6 + 9 подборов) – старт; Тэйлор (16), Мускала (11), Дорси (4), Эндрю Уайт II (4), Пламли (0), Мэджетт (0).

Лейкерс: Ингрэм (21 + 10 подборов + 6 передач), Рэндл (19 + 10 подборов), Харт (14), Лопес (11), Колдуэлл-Поуп (10 + 14 подборов) – старт; Болл (13 + 7 подборов + 5 передач), Томас (13 + 5 передач), Кузма (10 + 9 подборов), Зубац (10), Эннис (2).

Торонто – Детройт 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 30:19)

Торонто: Лаури (20 + 6 подборов), ДеРозан (20 + 7 передач), Ибака (19 + 9 подборов), Ануноби (8), Валанчюнас (2 + 5 подборов) – старт; Сиакам (11 + 5 подборов + 6 передач), Майлз (9), ВанВлит (8), Пелтль (8), Райт (8), Пауэлл (7), Ногейра (3), Миллер (0).

Детройт: Драммонд (18 + 18 подборов), Смит(16), Буллок (14), Гриффин (12 + 5 передач), Джонсон (2) – старт; Байкс (12), Эннис (10 + 6 подборов), Толливер (5), Элленсон (3), Морлэнд (2), Кеннард (0), Гэллоуэй (0).

Нью-Йорк – Голден Стэйт 111:125 (39:37, 25:26, 18:39, 29:23)

Нью-Йорк: Мудиай (20 + 7 передач), Хардуэй-младший (14), Кантер (10 + 7 подборов), Бизли (2), Ли (0) – старт; Берк (18 + 5 передач), О'Куинн (14 + 6 подборов), Ниликина (13 + 5 подборов), Томас (11), Хикс (4), Уильямс (3 + 5 подборов), Дотсон (2).

Голден Стэйт: Томпсон (26 + 5 передач), Дюрант (22 + 9 подборов), Карри (21 + 5 подборов + 5 передач), Грин (10 + 6 передач), Макги (10) – старт; Уэст (11), Игудала (9), Пачулия (7), Белл (3), Янг (3), Кук (3), Ливингстон (0), Каспи (0).

Новый Орлеан – Финикс 125:116 (26:36, 32:29, 38:24, 29:27)

Новый Орлеан: Дэвис (53 + 18 подборов), Холидэй (20 + 7 передач), Окафор (4), Рондо (6 + 5 подборов + 12 передач), Мур (6) – старт; Миротич (10 + 8 подборов), Кларк (6), Миллер (5), Лиггинс (3), Лемон (2).

Финикс: Букер (40 + 10 подборов + 7 передач), Уоррен (23 + 6 передач), Пэйтон (16 + 7 подборов + 5 передач + 5 потерь), Бендер (9 + 6 подборов + 7 передач), Лень (1 + 3 подбора + 2 передачи + 1 потеря) – старт; Джексон (20 + 12 подборов), Крисс (7 + 5 подборов), Дэниэлс (0), Харрисон (0).

Оклахома-Сити – Орландо 112:105 (31:38, 30:24, 23:15, 28:28)

Оклахома-Сити: Джордж (26 + 8 подборов), Адамс (16 + 8 подборов), Энтони (9 + 9 подборов), Уэстбрук (8 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Хьюстис (5 + 5 подборов) – старт; Фелтон (13), Абринес (12), Паттерсон (11), Грант (10), Фергюсон (2).

Орландо: Симмонс (19 + 5 подборов), Фурнье (19), Гордон (18 + 7 подборов), Вучевич (15 + 7 подборов), Огастин (10 + 9 передач) – старт; Мак (7 + 5 передач), Бийомбо (7), Хезонья (4), Айванду (4), Вон (2).

Даллас – Индиана 109:103 (23:23, 26:20, 19:22, 41:38)

Даллас: Барнс (21), Мэттьюз (13), Смит (12), Пауэлл (10 + 14 подборов), Новицки (7 + 7 подборов) – старт; Бареа (19 + 9 передач), Макдермотт (15), Феррел (9), Межри (3 + 7 подборов), Клебер (0).

Индиана: Тернер (24 + 11 подборов), Оладипо (21 + 5 подборов), Богданович (19 + 8 подборов), Джозеф (10 + 5 подборов), Таддеус Янг (6 + 14 подборов) – старт; Робинсон-младший (10), Стивенсон (6 + 5 подборов), Сабонис (5), Джо Янг (2).

Юта – Хьюстон 85:96 (21:19, 23:20, 19:31, 22:26)

Юта: Гобер (17 + 6 подборов), Митчелл (16 + 8 потерь), Рубио (14 + 5 потерь), Фэйворс (8 + 7 подборов), Инглс (6) – старт; Краудер (12 + 6 подборов + 5 передач), Беркс (7), Жеребко (3 + 8 подборов), О'Нил (2).

Хьюстон: Харден (26 + 11 подборов + 5 передач + 6 потерь), Пол (15 + 6 подборов + 7 передач), Ариза (9), Блэк (8), Такер (2) – старт; Мба а Муте (17), Нене (9 + 5 подборов), Джонсон (7), Грин (3).

Сакраменто – Миннесота 100:118 (29:29, 31:34, 17:34, 23:21)

Сакраменто: Лабиссьер (20), Коули-Стайн (17 + 5 подборов), Фокс (13 + 5 передач), Богданович (11 + 6 передач), Джексон (3) – старт; Хилд (16 + 5 подборов), Мэйсон (9), Куфос (7), Кабокло (4).

Миннесота: Таунс (26 + 17 подборов + 5 потерь), Уиггинс (22), Тиг (20 + 7 передач), Гибсон (15 + 5 подборов), Бьелица (12 + 7 подборов) – старт; Дженг (10 + 6 подборов), Джонс (7), Кроуфорд (6), Олдрич (0), Брукс (0).