"Сан-Антонио" обыграл "Кливленд", "Милуоки" уступил "Новому Орлеану" в НБА

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" на выезде обыграл "Кливленд", а "Милуоки" в овертайме уступил "Новому Орлеану". Об этом сообщает официальный сайт лиги. Шарлотт – Детройт 114:98 (32:19, 38:27, 26:25, 18:27) Шарлотт: Уокер (17 + 6 передач), Ховард (17 + 12 подборов), Батюм (15 + 9 передач),Марв. Уильямс (8 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Камински (13 + 8 подборов), Зеллер (13), Лэмб (11), Картер-Уильямс (10 + 6 передач), Грэм (4),Бэйкон (0), Монк (0), Эрнангомес (0). Детройт: Гриффин (20 + 6 потерь), Буллок (14), Драммонд (14 + 14 подборов), Смит (13 + 8 передач), Джонсон (9) – старт; Байкс (12), Эннис (9), Элленсон (7),Нельсон (0), Гэллоуэй (0), Кеннард (0), Толливер (0), Морлэнд (0 + 9 подборов). Милуоки – Новый Орлеан 121:123 OT (32:21, 34:28, 19:38, 29:27, 7:9) Милуоки: Миддлтон (25 + 5 подборов), Бледсоу (20 + 9 подборов + 5 передач), Адетокумбо (20 + 6 передач), Хенсон (12 + 7 подборов), Снелл (9 + 6 потерь) – старт;Паркер (18 + 8 подборов), Браун (9), Макер (6), Зеллер (2), Терри (0). Новый Орлеан: Холидэй (36 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (27 + 13 подборов), Рондо (16 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь), Мур (11), Окафор (2 + 6 подборов) – старт; Миротич (14 + 7 подборов), Миллер (6), Кларк (6), Диалло (5), Лиггинс (0). Кливленд – Сан-Антонио 94:110 (20:25, 33:25, 21:26, 20:34) Кливленд: Джеймс (33 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь), Томпсон (6 + 13 подборов), Осман (4), Ар Смит (2), Хилл (2) – старт; Кларксон (17), Грин (14), Корвер (6 + 5 подборов), Худ (6), Нэнс-младший (4), Холланд (0), Жижич (0), Кальдерон (0). Сан-Антонио: Олдридж (27 + 6 подборов), Мюррей 913 + 9 подборов + 5 потерь), Газоль (11 + 7 подборов), Миллс (11 + 5 передач), Андерсон (10 + 6 подборов) – старт; Грин (22), Форбс (12), Гэй (4), Ловернь (0 + 5 подборов), Паркер (0), Пол (0), Бертанс (0). Вашингтон – Филадельфия 109:94 (30:28, 37:20, 20:25, 22:21) Вашингтон Бил (24 + 5 подборов + 8 передач + 7 потерь), Портер (23 + 7 подборов), Гортат (13 + 10 подборов), Моррис (8 + 5 подборов), Саторански (7 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Убре (19), Скотт (6), Микс (5), Маинми (2 + 5 подборов), Фрэйзер (2). Филадельфия: Эмбиид (25 + 10 подборов + 5 потерь), Симмонс (16 + 8 подборов + 8 передач), Гарич (13 + 8 подборов), Ковингтон (9), Редик (6) – старт; Белинелли (10), Холмс (7), Джонсон (5 + 5 подборов), Букер (3), Макконнелл (0), Луваву-Кабарро (0). Денвер – Хьюстон 114:119 (25:38, 27:28, 27:26, 35:27) Денвер: Бартон (25 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (21 + 14 подборов + 8 передач), Мюррей (19 + 5 передач), Чендлер (10), Гэри Харрис (6) – старт; Лайлс (12), Бизли (9), Девин Харрис (6), Пламли (6). Хьюстон: Харден (42 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пол (23 + 5 подборов + 6 передач), Ариза (14 + 6 подборов), Такер (9 + 5 подборов), Капела (6 + 7 подборов + 6 потерь) – старт; Андерсон (8 + 5 подборов), Мба а Муте (7), Джонсон (7), Райт (4).

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