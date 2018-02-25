"Финикс" украинца Леня уступил с разницей в два очка "Портленду" в НБА

Состоялись поединки регулярного первенства.

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи регулярного чемпионата. "Финикс" украинца Алексея Леня проиграл "Портленду". Об этом сообщает сайт лиги. Филадельфия – Орландо 116:105 (27:18, 31:22, 29:31, 29:34) Филадельфия: Эмбиид (28 + 14 подборов), Симмонс (17 + 7 передач), Редик (16), Ковингтон (12), Шарич (11) – старт; Белинелли (15), Букер (5), Макконнелл (4 + 6 передач), Холмс (4 + 8 подборов), Луваву-Кабаро (4). Орландо: Гордон (20 + 7 подборов + 7 передач), Фурнье (16 + 6 подборов), Вучевич (15 + 9 подборов), Симмонс (9), Огастин (8) – старт; Хезонья (13), Аффлало (8), Мак (7), Айванду (4), Бийомбо (4), Берч (1), Вон (0). Нью-Йорк – Бостон 112:121 (24:23, 32:36, 25:29, 31:33) Нью-Йорк: Хардуэй (17), Бизли (15 + 8 подборов), Мудиай (13 + 6 подборов), Кантер (9 + 12 подборов), Ли (2) – старт; Берк (26 + 8 передач), Уильямс (14), Ниликина (8), О'Куинн (4 + 7 подборов), Томас (2), Дотсон (2). Бостон: Ирвинг (31 + 9 подборов + 8 передач), Браун (24), Хорфорд (13 + 10 подборов), Тейтум (11), Тайс (6 + 7 подборов) – старт; Розир (14), Смарт (11), Монро (6), Моррис (5), Оджелей (0), Ларкин (0). Майами – Мемфис 115:89 (34:31, 26:21, 32:18, 23:19) Майами: Т. Джонсон (23), Уинслоу (17 + 7 подборов), Ричардсон (15 + 5 перехватов), Уайтсайд (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Драгич (6 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Адебайо (13 + 7 подборов), Дж. Джонсон (8), Уэйд (6), Бэббит (0), Мики (0), Хаслем (0). Мемфис: Харрисон (17 + 6 передач), Дэвис (14 + 7 подборов), Грин (10 + 11 подборов), Брукс (8), Мартин (4) – старт; Рэбб (9), Хенри (8), Чалмерс (7), Симмонс (6), Маклемор (6), Джонсон (0). Голден Стэйт – Оклахома-Сити 112:80 (24:19, 28:26, 32:21, 28:14) Голден Стэйт: Дюрант (28), Карри (21 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (11), Грин (10 + 8 передач), Макги (2 + 6 подборов) – старт; Янг (16), Игудала (7 + 6 подборов + 7 передач), Кук (6), Ливингстон (5), Пачулия (4 + 6 подборов), Каспи (0), Луни (0). Оклахома: Уэстбрук (15 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Энтони (14), Адамс (14 + 7 подборов), Джордж (5), Хьюстис (5) – старт; Фелтон (11), Грант (6), Фергюсон (5), Абринес (3), Коллисон (2), Синглер (0), Паттерсон (0). Юта – Даллас 97:90 (35:23, 18:27, 21:21, 23:19) Юта: Митчелл (25 + 6 подборов), Фэйворс (14 + 6 подборов), Гобер (13 + 10 подборов), Инглс (12 + 8 передач), Рубио (7 + 6 передач) – старт; Краудер (11), О'Нил (7), Беркс (6), Жеребко (2). Даллас: Бареа (17 + 12 передач), Новицки (12 + 10 подборов + 3 блок-шота), Мэттюьз (10), Барнс (9), Смит (7 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Феррел (13), Макдермотт (12), Пауэлл (10 + 7 подборов), Межри (0), Коллинсуорт (0). Финикс – Портленд 104:106 (24:28, 26:27, 31:16, 23:35) Финикс: Букер (30 + 9 подборов), Уоррен (19 + 3 блок-шота), Пэйтон (13 + 6 подборов + 11 передач), Лень (11 + 13 подборов + 1 передача + 2 блок-шота + 1 потеря; 29:28 минут), Бендер (5) – старт; Дэниэл (11), Джексон (5), Крисс (5 + 7 подборов), Дадли (3), Харрисон (2). Портленд: Лиллард (40 + 10 подборов), Макколлум (21), Нуркич (14 + 13 подборов), Харклесс (9), Амину (5 + 6 подборов) – старт; Коллинз (6), Тернер (5), Коннотон (4), Дэвис (2), Напьер (0). Миннесота – Чикаго 122:104 (31:24, 29:38, 26:20, 36:22) Миннесота: Тиг (25 + 7 подборов + 7 передач), Уиггинс (23), Таунс (22 + 13 подборов), Гибсон (19 + 10 подборов), Бьелица (8 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (19), Дженг (2 + 9 подборов), Джонс (2), Джордж-Хант (2), Брукс (0), Олдрич (0). Чикаго: ЛаВин (21 + 6 подборов + 7 передач), Нваба (14 + 9 подборов), Фелисио (11), Данн (10), Маркканен (3 + 7 подборов) – старт; Портис (15), Валентайн (11), Пэйн (11), Вонле (8 + 6 подборов), Грант (0). Сакраменто – Лейкерс 108:113 (29:25, 29:25, 25:37, 25:26) Сакраменто: Богданович (21 + 6 подборов), Коули-Стайн (18 + 15 подборов), Фокс (13 + 6 передач), Рэндолф (7), Джексон (0) – старт; Хилд (21 + 8 подборов), Лабиссьер (8), Мэйсон (6 + 6 передач), Куфос (6), Картер (5), Темпл (3). Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (34 + 7 подборов), Игрэм (13 + 7 подборов + 8 передач), Рэндл (12 + 13 подборов + 6 передач), Лопес (11 + 4 блок-шота), Харт (10 + 6 подборов) – старт; Томас (17), Кузма (10), Зубац (4), Брюэр (2).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter