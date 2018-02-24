"Финикс" украинца Лэня проиграл "Клипперс" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 117:128.

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 117:128.

Украинский легионер вышел в стартовом составе своей команды, набрал 14 очков, сделал 13 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот за 24 минуты 01 секунду, проведенные на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

23 февраля.

Детройт – Бостон 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24)

Детройт: Смит (20 + 6 передач), Гриффин (17 + 6 потерь), Драммонд (15 + 17 подборов), Буллок (13), Джонсон (12) – старт; Толливер (9 + 8 подборов), Эннис (6), Нельсон (4), Кеннард (2), Морлэнд (0), Байкс (0).

Бостон: Ирвинг (18 + 6 передач), Тейтум (15), Браун (8), Хорфорд (3), Бэйнс (1) – старт; Тайс (19 + 7 подборов), Моррис (15 + 6 подборов), Смарт (12 + 6 передач), Розир (11 + 7 передач), Монро (8), Оджелей (0), Надер (0).

Вашингтон – Шарлотт 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)

Вашингтон: Бил (33 + 6 подборов + 6 передач), Портер (16 + 6 подборов), Моррис (13 + 6 подборов + 8 передач), Саторански (11), Гортат (6 + 8 подборов) – старт; Убре (11), Фрэйзер (6), Микс (5), Маинми (4), Скотт (0), Маккаллоу (0).

Шарлотт: Уокер (24 + 7 подборов), Уильямс (15), Кидд-Гилкрист (14), Ховард (11 + 6 подборов), Батюм (8 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Камински (23), Лэмб (13), Картер-Уильямс (9), Грэм (3), Зеллер (2), Монк (0), Бэйкон (0), Эрнангомес (0).

Индиана – Атланта 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)

Индиана: Т. Янг (20 + 5 перехватов), Джозеф (15), Оладипо (14 + 7 подборов + 9 передач), Богданович (12), Тернер (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (21 + 13 подборов), Д. Янг (6 + 8 подборов), Робинсон (4), Пойтресс (2), Лиф (2), Маккини-Джонс (0).

Атланта: Принс (14 + 7 подборов + 6 потерь), Бэйзмор (12), Коллинз (9 + 9 подборов), Шредер (9), Дедмон (3) – старт; Тэйлор (17 + 6 передач), Дорси (11), Бембри (8 + 6 подборов), Мускала (6), Пламли (4 + 3 блок-шота), Уайт (0).

Торонто – Милуоки 119:122 OT (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)

Торонто: ДеРозан (33 + 8 подборов + 5 потерь), Ибака (18 + 6 подборов + 3 блок-шота), Лаури (17 + 7 передач), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Ануноби (0) – старт; Сиакам (17 + 7 подборов), Пелтль (8 + 3 блок-шота), Майлз (7), ВанВлит (6), Райт (3).

Милуоки: Адетокумбо (26 + 12 подборов + 6 передач), Бледсоу (21 + 8 подборов), Миддлтон (21), Хенсон (12 + 8 подборов), Снелл (0) – старт; Терри (14), Макер (12), Паркер (8 + 7 подборов), Браун (6 + 7 подборов), Килпатрик (2).

Хьюстон – Миннесота 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)

Хьюстон: Харден (31 + 9 передач + 5 потерь), Капела (25 + 11 подборов), Пол (14 + 10 подборов), Ариза (11), Такер (11) – старт; Джонсон (10), Андерсон (7 + 6 подборов), Нене (7), Грин (3), Мба а Муте (1).

Миннесота: Уиггринс (21), Таунс (18 + 13 подборов), Тиг (18), Батлер (10), Гибсон (9) – старт; Кроуфорд (14), Бьелица (5), Мухаммад (4), Джонс (3), Дженг (0), Джордж-Хант (0).

Мемфис – Кливленд 89:112 (27:20, 22:34, 22:31, 18:27)

Мемфис: Грин (15 + 10 подборов), Эванс (15 + 10 передач), Газоль (14 + 9 подборов + 5 потерь), Брукс (12), Харрисон (9) – старт; Мартин (9), Дэвис (6), Маклемор (5), Челмерс (4), Рэбб (0).

Кливленд: Джеймс (18 + 14 подборов + 11 передач), Хилл (18), Осман (10), Смит (5), Томпсон (2) – старт; Нэнс (15 + 8 подборов), Кларксон (14, Худ (10 + 3 блок-шота), Корвер (9), Грин (6), Холланд (3), Жижич (2), Кальдерон (0)

Новый Орлеан – Майами 124:123 OT (22:27, 35:32, 27:30, 24:19, 16:15)

Новый Орлеан: Дэвис (45 + 17 подборов + 5 перехватов + 5 блок-шотов), Холидэй (29 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Мур (9), Рондо (4 + 8 передач), Окафор (2 + 7 подборов) – старт; Кларк (21), Миротич (10 + 9 подборов), Миллер (3), Диало (1).

Майами: Драгич (30 + 9 подборов + 8 передач), Уайтсайд (19 + 16 подборов + 5потерь), Ричардсон (15 + 7 подборов + 5 перехватов), Т. Джонсон (15), Уинслоу (4) – старт; Уэйд (16), Дж. Джонсон (12), Эллингтон (6), Адебайо (6 + 8 подборов), Бэббит (0).

Финикс – Клипперс 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)

Финикс: Букер (27), Уоррен (27 + 8 подборов), Лень (14 + 13 подборов + 1 передача + 1 перехват + 1 блок-шот; 24:01 минут), Пэйтон (10 + 6 передач), Бендер (3 + 7 подборов) – старт; Джексон (19 + 7 подборов), Дэниэлс (17), Крисс (0), Дадли (0), Харрисон (0).

Клипперс: Харрис (30 + 12 подборов), Риверс (17 + 6 передач), Уоллес (15 + 8 подборов), Джордон (11 + 13 подборов), Джонсон (3) – старт; Уильямс (35 + 6 потерь), Харрел (12), Теодосич (3), Деккер (2), Торнвелл (0).

Денвер – Сан-Антонио 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)

Денвер: Йокич (28 + 11 подборов + 11 передач), Харрис (23), Чендлер (18 + 16 подборов), Бартон (15), Мюррей (9 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Пламли (12), Лайлс (11), Харрис (3), Бизли (3).

Сан-Антонио: Олдридж (38), Миллс (21), Мюррей (12), Газоль (12 + 12 подборов + 3 блок-шота), Андерсон (8) - старт; Паркер (12), Ловернь (8), Гэй (5), Джинобили (3), Бертанс (0), Форбс (0), Пол (0).

Юта – Портленд 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)

Юта: Митчелл (21), Гобер (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Инглс (12), Фэйворс (4 + 9 подборов), Рубио (4) – старт; Краудер (11), Жеребко (8), Беркс (4), О'Нил (2), Юдо (0).

Портленд: Макколлум (26), Лиллард (24), Нуркич (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Амину (12 + 8 подборов), Харклесс (6 + 6 перехватов) – старт ; Дэвис (6 + 8 подборов), Нарьер (5), Коллинз (4), Тернер (2), Коннотон (0).

Лейкерс – Даллас 124:102 (32:17, 31:24, 32:35, 29:26)

Лейкерс: Рэндл (18 + 13 подборов + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (15 + 6 подборов), Ингрэм (15 + 9 подборов + 3 блок-шота), Харт (12 + 10 подборов), Лопес (8) – старт; Томас (17), Зубац (14 + 6 подборов), Кузма (12), Болл (9 + 7 подборов + 6 передач), Эннис (2), Брайант (2).

Даллас: Барнс (19 + 7 подборов), Мэттьюз (19), Смит (13), Бареа (12 + 6 передач), Новицки (11 + 3 блок-шота) – старт; Феррел (13), Макдермотт (10), Пауэлл (3), Клебер (2), Межри (0), Коллинсуорт (0).