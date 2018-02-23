Сборная Украины по баскетболу обыграла Латвию в отборочном матче ЧМ-2019

Игра завершилась со счетом 82:68.

В Риге завершился матч 3-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины обыграла в гостях команду Латвии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 82:68.

Украинцы вели игру на протяжении всего матча. Уже в первой четверти команда создала себе солидный отрыв в 9 очков - 24:13. Затем, во второй и третьей 10-минутках наша команда позволила сопернику чуть приблизиться к себе - 16:17 и 19:22.

Но, в заключительном четвертом периоде, украинцы вновь заиграли более чем уверенно и одержали заслуженную победу - 23:16 и 82:68 в пользу сборной Украины.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Украины стал Вячеслав Кравцов - 22 очка.

Таким образом, на счету сборной Украины 2 победы (над Швецией и Латвией) и поражение от сборной Турции.

26 февраля сборная Украины примет команду Швеции в киевском Дворце спорта. Начло матча - в 19.00