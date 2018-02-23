Трипл-дабл Уэстбрука принес "Оклахоме" победу над "Сакраменто" в центральном матче дня НБА

"Оклахома" выиграла со счетом 110:107.

В ночь на пятницу возобновился регулярный чемпионат НБА, где в первых 6 матчах после недельного перерыва, связянного с Матчем всех звезд, "Оклахома" обыграла "Сакраменто", а "Кливленд" уступил "Вашингтону", сообщает официальный сайт лиги.

"Оклахома" выиграла со счетом 110:107, а на счету ее лидера Рассела Уэстбрука 17 очков, 15 подборов и 12 передач.

НБА. Регулярный чемпионат.

22 февраля.

Орландо – Нью-Йорк 113:120 (41:31, 28:32, 21:30, 23:27)

Орландо: Фурнье (25 + 5 подборов + 5 передач), Вучевич (19 + 6 подборов), Огастин (13), Симмонс (12 + 5 передач), Гордон (9 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Хезонья (15), Мак (8), Айванду (6), Бийомбо (2 + 5 подборов), Аффлало (2), Берч (2), Вон (0).

Нью-Йорк: Хардуэй-младший (23 + 6 передач), Кантер (12 + 12 подборов), Ли (10), Мудиай (8 + 5 подборов), Бизли (7) – старт; Берк (26 + 6 передач), О'Куинн (14 + 8 подборов), Ниликина (7), Томас (6 + 5 подборов), Уильямс (4), Дотсон (3), Корнет (0).

Шарлотт – Бруклин 111:96 (32:28, 23:25, 25:21, 31:22)

Шарлотт: Уокер (31 + 7 передач), Ховард (15 + 24 подборов), Кидд-Гилкрист (13 + 5 подборов), Марвин Уильямс (11), Батюм (10 + 5 подборов + 7 передач) – старт; Лэмб (9), Зеллер (8), Картер-Уильямс (6), Камински (4 + 7 подборов), Грэм (2), Монк (2), Бэйкон (0), Эрнангомес (0).

Бруклин: Расселл (19 + 5 передач), Динуидди (12 + 9 передач), Крэбб (11), Аллен (9 + 7 подборов), Кэрролл (6 + 5 подборов) – старт; Каннингем (22 + 12 подборов), Харрис (12), Эйси (3 + 5 подборов), Уайтхэд (2), Стаускас (0).

Кливленд – Вашингтон 103:110 (31:22, 23:35, 25:25, 24:28)

Кливленд: Джеймс (32 + 9 подборов + 8 передач), Ар Смит (15), Томпсон (12 + 9 подборов), Хилл (6), Осман (4) – старт; Кларксон (9), Худ (8), Корвер (6 + 5 подборов), Нэнс-младший (6), Грин (5).

Вашингтон: Бил (18 + 9 передач), Саторански (17 + 8 передач), Портер (15 + 8 подборов), Моррис (9 + 8 подборов), Гортат (6) – старт; Убре (17 + 5 подборов), Микс (10), Маинми (8 + 5 подборов), Скотт (8), Фрэйзер (2).

Чикаго – Филадельфия 115:116 (29:33, 40:34, 22:26, 24:23)

Чикаго: ЛаВин (23), Нваба (21 + 9 подборов), Данн (5 + 5 передач), Фелисио (5), Маркканен (3 + 8 подборов) – старт; Портис (38 + 8 подборов), Валентайн (8), Пэйн (7 + 6 передач), Вонле (3 + 7 подборов), Ципзер (2).

Филадельфия: Симмонс (32 + 7 подборов + 11 передач), Эмбиид (30 + 13 подборов + 5 передач), Редик (14), Шарич (13 + 8 подборов), Ковингтон (8) – старт; Макконнелл (9), Белинелли (5), Джонсон (3), Букер (2).

Сакраменто – Оклахома-Сити 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25)

Сакраменто: Рэндолф (29 + 12 подборов), Темпл (13), Коули-Стайн (9 + 7 подборов), Джексон (4), Богданович (4) – старт; Хилд (19 + 10 подборов), Картер (13), Лабиссьер (10), Мейсон (6).

Оклахома: Джордж (26 + 8 подборов + 8 передач), Энтони (23), Адамс (18 + 11 подборов), Уэстбрук (17 + 15 подборов + 12 передач), Хьюстис (2) – старт; Фелтон (7), Фергюсон (6), Грант (6), Абринес (3), Паттерсон (2).

Голден Стэйт – Клипперс 134:127 (34:23, 36:35, 32:34, 32:35)

Голден Стэйт: Карри (44 + 6 подборов + 10 передач), Дюрант (24 + 8 передач), Томпсон (19), Грин (14 + 7 подборов + 6 передач), МакГи (6) – старт; Уэст (10), Игудала (6), Пачулия (6), Янг (3), Ливингстон (2).

Клипперс: Харрис (22), Джордан (16 + 14 подборов), Галлинари (15), Риверс (14), Теодосич (14) – старт; Уильямс (21 + 12 передач), Харрелл (15), Уоллес (8), Деккер (2), Марьянович (0), Джонсон (0).