"Днепр" обыграл "Химик", БИПА сломила "Политехник" в баскетбольной Суперлиге

Состоялись две игры регулярного первенства.

В воскресенье состоялись два матча баскетбольной Суперлиги. БК «Днепр» в очень напряженном поединке регулярного чемпионата на выезде сумел обыграть «Химик».

Весь поединок команды провели в практически равной борьбе и к концу четвертой четверти никто не имел существенного преимущества. А поэтому зрители на арене в Южном получили очень захватывающую концовку, по итогам которой более удачливыми оказались гости.

Эта победа стала шестой кряду для подопечных Дениса Журавлева, они продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. В свою очередь «Химик» пока идет на четвертом месте.

«Химик» — «Днепр» 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

«Химик»: Колтер (27 + 8 подборов + 8 передач), Марченко (4), Эрианс (21 + 4 подбора), Мальчевский (14), Антипов (9 + 9 подборов + 4 передачи) — старт; Павлов (9), Войналович (6).

«Днепр»: Вильховецкий (5), Мишула (19 + 5 передач), Ревзин (11), Глебов (11 + 7 подборов + 10 передач), Шевченко (16 + 12 подборов) — старт; Шундель (13 + 6 подборов), Закурдаев (5 + 5 передач), Мироненко (7), Сизов (6).

БИПА в свою очередь обыграла «Политехник» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Первая половина поединка прошла в практически равной борьбе, однако гости все же ушли на большой перерыв, имея определенное преимущество. А вот третья и четвертая четверти остались за одесситами, которые сумели прервать неприятную серию из четырех поражений подряд.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Украины БИПА идет на шестом месте, а «Политехник» – на седьмом.

БИПА — «Политехник» 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

«БИПА»: Артамонов (13 + 5 передач), Ноффле (6), Эфианайи (9 + 13 подборов + 5 потерь), Кривцов (12 + 6 подборов + 4 потери), Блаус (13 + 6 подборов) — старт; Луценко (7 + 5 передач), Тищенко, Прокопенко (13), Воевода (3), Балабан.

«Политехник»: Йованович (17 + 4 подбора), Козлов (10 + 4 передачи), Барнс (12 + 5 передач), Тарасенко (2), Вуйович (9) — старт; Рочняк (12 + 7 подборов), Рудаков (2 + 10 подборов), Кузнецов, Колотилов (3)