Баскетбольный "Запорожье-ZOG" в столице сенсационно победил чемпиона Украины "Будивельник"

Матч завершился со счетом 78:84.

В Киеве завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Будивельник" принимал "Запорожье-ZOG" и сенсационно уступил сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 78:84.

Команды провели равную первую половину. Хозяева, которым снова не могли помочь Руслан Отверченко и Александр Месяц, дольше втягивались в игру, позволив запорожцам выиграть первую четверть. Команда Плеханова имела значительно лучший процент попаданий в дебюте игры и реже терял мяч. Во второй четверти столичному клубу удалось выровнять игру и перехватить инициативу. В атаке у киевлян лучшими были Зотов и Крутоус, которые за первую половину на двоих набрали 25 очков из 40 командных. Отметим неудачную первую часть игры для Дугата, который реализовал лишь 1 бросок из 8. За счет небольшого преимущества на щитах и лучшего движения мяча в атаке чемпион сумел выиграть вторую десятиминутку, получив символическое 1 очко преимущества перед большим перерывом.

Третью четверть лучше провели гости. Команды практически отказались от позиционного нападения и не очень выкладывались в защите. Такая игра была на руку гостям, которые оформив рывок 11:4, выиграли десятиминутку и получили 6 очков преимущества перед решающим отрезком игры.

Когда, казалось бы, Строитель начнет отыгрывать отставание, Запорожье продолжило наращивать преимущество. Подопечные Плеханова сделали очередной мощный рывок, отодвинув обескровленных хозяев на дистанцию 14 очков за 7 минут до финальной сирены. Киевляне дали поймать кураж запорожцам, которые победу уже не отдали. Команде Коваля удалось сократить отставание до 8 очков усилиями Дроздова и Анисимова, которые набирали свои очки из краски, а за 30 секунд до финальной сирены точное дальнее попадание Дроздова оставило 5 очков от преимущества гостей, но четыре точных штрафных Буца поставили точку в этом матче. Запорожье оформило сенсационную выездную победу, впервые в сезоне обыграв Будивельник - 84:78.

Будивельник – Запорожье-ZOG 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)

Строитель: Дугат 17 + 4 перехвата – 4 потери, Крутоус 17 + 5 передач + 4 подбора, Зотов 15 + 9 передач – 4 потери, Анисимов 12 + 5 передач + 5 подборов – 3 потери, Винтоняк 3 – старт, Дроздов 10 + 5 подборов, Сандул 4 + 7 подборов, Дзюба 0

Запорожье-ZOG: Щепкин 22 + 3 передачи – 6 потерь, Анисимов 9, Ткачук 4, Никитин 2, Овдеенко 2 – старт, Кондраков 12 + 6 передач + 5 подборов, Кожемякин 11, Теряник 9, Буц 8, Ворнік 5 + 6 подборов