Баскетбольный "Днепр" продлил победную серию в Одессе, "Химик" одолел "Политехник" в Южном

В украинской баскетбольной Суперлиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В пятницу в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись два матча регулярного чемпионата, в которых киевский "Будивельник" победил в Одессе местную БИПА, а "Химик" в Южном одолел харьковский "Авантаж-Политехник", сообщает официальный сайт соревнований.

Лидер турнирной таблицы регулярного чемпионата "Днепр" выиграл со счетом 75:68. Героем матча стал капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко, который не позволял хозяевам разогнаться протяжении всего поединка. Сам он набрал 26 очков и сделал 11 подборов.

В свою очередь, "Химик" вчистую выиграл сезонную серию у "Авантаж-Политехника", одержав победы во всех четырех очных баталиях.

Баскетбол. Суперлига

16 февраля

БИПА-Одесса – Днепр– 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

БИПА-Одесса: Артамонов, Кривцов, Тищенко, Прокопенко, Танкслі; Луценко, Беликов, Воевода, Ноффлет, Лаурис, Балабан.

Днепр: Вильховецкий, Ревзин, Тимофеенко, Глебов, Мішула; Шундель, Закурдаєв, Шевченко, Мироненко, Сизов.

Химик - Авантаж-Политехник 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

Химик: Антипов 24 + 10 подборов, Колтер 17 + 10 передач, Павлов 15, Аріанс 10, Сидоров 5 + 5 подборов + 4 передачи - старт, Мальчевский 8, Марченко 5, Войналович 5

Политехник: Вуйович 20 + 5 подборов, Рочняк 16, Козлов 9 + 7 передач, Йованович 8, Барнс 6 + 7 подборов + 6 передач - старт, Тарасенко 4, Чугунов 2, Кузнецов 2, Рудаков 2