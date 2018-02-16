"Денвер" обыграл "Милуоки", "Лейкерс уступил Миннесоте" в последних играх перед каникулами на Матч всех звезд НБА

Регулярный чемпионат прерывается на ближайшие 7 дней.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в которых "Денвер Наггетс" обыграл "Милуоки Бакс", а "Лос-Анджелес Лейкерс" уступили "Миннесоте Тимбервулз", сообщает официальный сайт лиги.

После этих матчей все клубы лиги отправились на каникулы, в связи с Матчем всех звезд НБА. Следующие игры регулярного чемпионата НБА состоятся в ночь на пятницу, 23 февраля.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 февраля.

Милуоки – Денвер 123:134 (28:35, 34:39, 26:33, 35:27)

Милуоки: Адетокумбо (36 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь), Бледсоу (27 + 8 передач), Миддлтон (17 + 7 подборов), Снелл (10), Макер (4) – старт; Зеллер (14 + 5 подборов), Паркер (12 + 5 подборов), Браун (3 + 5 подборов), Терри (0), Килпатрик (0), Манфорд (0), Уилсон (0), Пламли (0).

Денвер: Йокич (30 + 15 подборов + 17 передач + 8 потерь), Гэри Харрис (28), Мюррей (26 + 5 подборов + 5 передач), Бартон (19 + 7 подборов + 5 передач), Чендлер (11) – старт; Лайлс (12), Девин Харрис (6), Эрнангомес (2), Артур (0), Бизли (0).

Миннесота – Лейкерс 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20)

Миннесота: Гибсон (28 + 7 подборов), Батлер (24 + 5 подборов), Тиг (20 + 6 передач), Таунс (10 + 19 подборов), Уиггинс (8) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (8), Дженг (6 + 5 подборов), Бьелица (0).

Лейкерс: Рэндл (23 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (17 + 11 подборов + 6 передач), Ингрэм (17 + 5 передач), Харт (8), Лопес (6) – старт; Зубац (19 + 11 подборов), Кузма (8), Томас (7 + 5 передач), Брюэр (6).