В Донецке поддержали Платини, и готовы работать ”конкретно”

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК поддерживает критику Президента Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля ПЛАТИНИ высказанную по поводу подготовки Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БЛИЗНЮК сообщил, комментируя заявление М.ПЛАТИНИ о том, что УЕФА "растормошил" ведомства Украины и Польши, чтобы они "немного оживили" подготовку к Евро-2012.

"Мы, со своей стороны, требуем и поддерживаем М. ПЛАТИНИ, чтобы все то, о чем он говорит, было реализовано", - сказал А. БЛИЗНЮК.

При этом он подверг резкой критике Министерство транспорта и связи Украины за задержку финансирования мероприятий по подготовке Евро-2012.

"В организационном плане мы готовы работать и уже работаем вполне конкретно. Но со стороны правительства и Минтранса нет "оживления с ускорением", о чем говорит Мишель ПЛАТИНИ", – отметил А. БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что в аэропорту Донецка к 1 января 2009 года должна быть введена в строй новая взлетно-посадочная полоса, и ее строительство уже ведется.

"И мы вошли в этот график, и в прошлом году освоили 140 миллионов. А на сегодняшний день титул на 800 миллионов в Минтрансе даже не подписан. Раз не подписан титул стройки – нет финансирования. Уже наступает третий месяц, сейчас прекрасная погода на улице, полным ходом можно работать, а мы ничего не делаем!", - заявил глава облсовета, еще раз призвав правительство активизировать финансирование мероприятий по подготовке объектов к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Президент УЕФА М.ПЛАТИНИ в интервью радиостанции "Франс инфо" подтвердил, что европейский футбольный союз "растормошил" ведомства Украины и Польши, чтобы они "немного оживили" подготовку к чемпионату Европы по футболу 2012 года. "Евро-2012 состоится, но мы дали понять уважаемым господам, что нужно ускорить темпы", - отметил М.ПЛАТИНИ.

30 января в докладе УЕФА была дана неудовлетворительная оценка подготовительным мероприятиям в Украине и Польше. Уже 6 февраля премьер-министр Польши Дональд ТУСК сообщил, что на строительство трех новых стадионов правительство выделит 100 миллионов евро.