Клубы украинских легионеров проиграли матчи 2-го тура баскетбольного Еврокубка

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Нанси" в гостях играл против итальянского "Виртуса" и команде чуть-чуть не хватило до победы в Риме. Французы проиграли с минимальной по баскетбольным меркам разницей в 5 очков - 79:84. Гладырь вышел на паркет в стартовом составе своей команды и за 31 минуту набрал 20 очков (двухочковые - 2/3, трехочковые - 3/9, штрафные - 7/9), сделал 2 подбора, 1 результативную передачу, перехват, блок-шот и допустил 2 потери. Рейтинг эффективности украинского снайпера составил 16 баллов.

После этого поражения "Нанси" обосновался на 4-м месте в турнирной таблице группы С среди 6 команд - 1 победа и 1 поражение.

В свою очередь, "Лиетувос Ритас" играл в румынском Плоешти с местным "Асесофтом", уступив хозяевам площадки с разницей в 20 баллов - 83:103. Натяжко провел на паркете чуть больше трех минут, за которые он успел набрать одно очко (двухочковые - 0/1, штрафные - 1/2) и заработать на себе фол.

Литовская команда идет на 3-м месте в таблице Группы Е, также выиграв 1 матч при 1 поражении.

Как сообщал УНИАН, украинские баскетбольные клубы в нынешнем сезоне в международных соревнованиях участия не принимают.